Пожар в одесском колледже: полиция назвала приоритетную версию

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Вторник, 17 декабря 2019, 16:15

По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар в колледже на улице Троицкой произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Источник: глава полиции Одесской области Олег Бех, которого цитирует пресс-служба полиции 

Детали: По словам Беха, это только предварительное заключение о причине пожара, предоставленное полиции представителями ГСЧС. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

Относительно расследования полицейский сообщил, что начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором кроме одесских полицейских будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы.

Прямая речь: "На сегодня у нас еще не выданы тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких".

Предыстория:

  • Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
  • Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
  • Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
  • Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
  • Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.

Украинская правда
Темы: пожар Одесса


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