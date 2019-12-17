Пожар в одесском колледже: полиция назвала приоритетную версию
По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар в колледже на улице Троицкой произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.
Источник: глава полиции Одесской области Олег Бех, которого цитирует пресс-служба полиции
Детали: По словам Беха, это только предварительное заключение о причине пожара, предоставленное полиции представителями ГСЧС. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.
Относительно расследования полицейский сообщил, что начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором кроме одесских полицейских будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы.
Прямая речь: "На сегодня у нас еще не выданы тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких".
Предыстория:
- Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря.
- Полиция рассматривала три версии пожара: возгорание из-за неисправности электропроводки, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.
- Жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.
- Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и органам местной власти провести проверку состояния противопожарной безопасности учреждений и организаций с массовым пребыванием людей.