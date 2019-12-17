Пожар в одесском колледже: полиция назвала приоритетную версию

По предварительным выводам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пожар в колледже на улице Троицкой произошел из-за неисправности электропроводки или бытовых приборов.

Источник: глава полиции Одесской области Олег Бех, которого цитирует пресс-служба полиции

Детали: По словам Беха, это только предварительное заключение о причине пожара, предоставленное полиции представителями ГСЧС. Окончательные выводы сделает пожарно-техническая экспертиза, которая будет назначена на основании акта ГСЧС, а также изъятых с места происшествия предметов и документов.

Относительно расследования полицейский сообщил, что начался дополнительный осмотр места происшествия, участие в котором кроме одесских полицейских будут принимать эксперты из Киева, продолжаются допросы, назначены 63 экспертизы.

Прямая речь: "На сегодня у нас еще не выданы тела 11-ти погибших в пожаре. По приметам, одежде, личным вещам мы понимаем, кто эти люди, а к концу недели уже должны поступить и первые результаты генетической экспертизы. Это значит, что на следующей неделе мы сможем начать работу с родными погибших, чтобы они смогли забрать тела своих близких".

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