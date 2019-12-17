Баканов рассказал, чем займется СБУ после реформы

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в процессе реформирования СБУ сосредоточится на контрразведывательной деятельности, а расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Госбюро финрасследований.

Источник: интервью Баканова "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, но и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить".

Детали: Баканов рассказал, что СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и, собственно, упреждать их.

Но расследованием, по словам главы СБУ, в перспективе будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований.

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