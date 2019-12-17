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Баканов рассказал, чем займется СБУ после реформы

Вторник, 17 декабря 2019, 15:11
Баканов рассказал, чем займется СБУ после реформы

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что в процессе реформирования СБУ сосредоточится на контрразведывательной деятельности, а расследованием экономических преступлений, очевидно, займется Госбюро финрасследований.  

Источник: интервью Баканова "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Когда говорят о том, что наша контрразведывательная деятельность должна быть чем-то ограничена, меня это удивляет. Сегодня много новых видов угроз, которые диктует современный мир. И они касаются не только Украины, но и любой другой страны. Неужели агрессия не осуществляется в виде экономической экспансии? Можно купить стратегически важное для страны предприятие, а после этого его уничтожить".

Детали: Баканов рассказал, что СБУ будет участвовать в разработке государственной программы по противодействию экономическим преступлениям и, собственно, упреждать их.

Но расследованием, по словам главы СБУ, в перспективе будет заниматься Государственное бюро финансовых расследований.

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Предыстория: 

  • В 2016 году представитель Центра обеспечения реформирования СБУ Андрей Бодрунов заявлял, что Службу безопасности планируют реформировать до 2020 года.
  • В феврале 2018 года глава миссии ЕС заявлял, что без реформы СБУ не будет продвижения Украины не в Евросоюз, ни в НАТО.
  • Перед вторым этапом президентских выборов член команды Владимира Зеленского Александр Данилюк заявлял, что будет работать над созданием института финансовых расследований и над тем, чтобы убрать давление правоохранительных органов на бизнес.
  • В сентябре в СБУ заявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.
  • 1 октября коллегия СБ Украины поддержала концепт новой редакции Закона "О Службе безопасности Украины", следствием которого станет реформа спецслужбы.
  • В ноябре в Службе безопасности подготовили законопроект, где предлагается оставить за ведомством функцию досудебного расследования.

Темы: СБУБакановреформы
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