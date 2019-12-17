Столкновения под Радой: нацгвардейцу могут провести трепанацию, полиция готовит подозрения

В связи со столкновениями между полицией и участниками митинга под Верховной Радой против закона о рынке земли правоохранители готовят подозрения трем лицам. Врачи решают, оперировать ли нацгвардейца с травмой головы.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии, участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.".

Детали: Трое подозреваемых нанесли значительные телесные повреждения участникам митинга и правоохранителям.

Полиция собирает и анализирует фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям участников.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса.

Предыстория: