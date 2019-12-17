Столкновения под Радой: нацгвардейцу могут провести трепанацию, полиция готовит подозрения

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Вторник, 17 декабря 2019, 22:17
Нацполиция

В связи со столкновениями между полицией и участниками митинга под Верховной Радой против закона о рынке земли правоохранители готовят подозрения трем лицам. Врачи решают, оперировать ли нацгвардейца с травмой головы.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии, участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.".

Детали: Трое подозреваемых нанесли значительные телесные повреждения участникам митинга и правоохранителям.

Полиция собирает и анализирует фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям участников.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса.

 
 

Предыстория:

  • 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.
  • Во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли столкновения. Пострадали двое журналистов и двое милиционеров. Полиция задержала 26 человек.
  • Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку.
  • Президент Владимир Зеленский в митинге против принятия закона о рынке земли увидел "сопротивление старых элит" и одни лишь политические лозунги.

Украинская правда
Темы: полиция Верховная Рада


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