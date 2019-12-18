Заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны были рассмотреть жалобу защитников военнослужащей Яны Дугар, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, перенесли на 8 января.

Источник: Громадське

Детали: Раньше Дугарь была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ее адвокаты обжаловали это решение. В среду апелляционный суд должен был ее рассмотреть. Однако заседание перенесли, потому что в Апелляционный суд не передали необходимые документы.

Адвокат Дугарь Николай Ореховский заявил, что на свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь, что она была в зоне боевых действий 20 июля 2016, давят. Дугарь заявила, что ей сложно ездить на суд в Киев из Новомосковска (Днепропетровская область).

Прямая речь Ореховского: "Кто давит - ну мне трудно сказать, вы же понимаете, что все они люди военные, как и Яна".

Прямая речь Дугарь: "Ехать на суд 16 часов из Новомосковска психологически и физически в эти дни было трудно".

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Підозрювана у справі Шеремета Яна Дугарь каже, що їздити на суди до Києва з Дніпропетровської області їй фізично важко pic.twitter.com/B0fRpvyBtm — hromadske (@HromadskeUA) December 18, 2019

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