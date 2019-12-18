Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой Дугарь по делу Шеремета на 8 января

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Среда, 18 декабря 2019, 11:32

Заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны были рассмотреть жалобу защитников военнослужащей Яны Дугар, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, перенесли на 8 января.

Источник: Громадське

Детали: Раньше Дугарь была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ее адвокаты обжаловали это решение. В среду апелляционный суд должен был ее рассмотреть. Однако заседание перенесли, потому что в Апелляционный суд не передали необходимые документы.

Адвокат Дугарь Николай Ореховский заявил, что на свидетелей, которые могут подтвердить алиби Дугарь, что она была в зоне боевых действий 20 июля 2016, давят. Дугарь заявила, что ей сложно ездить на суд в Киев из Новомосковска (Днепропетровская область).

Прямая речь Ореховского: "Кто давит - ну мне трудно сказать, вы же понимаете, что все они люди военные, как и Яна".

Прямая речь Дугарь: "Ехать на суд 16 часов из Новомосковска психологически и физически в эти дни было трудно".

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Предыстория:

  • 13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.

Темы: Дело Шеремета суд


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