Закон, который приняли депутаты, только усилит неприкосновенность – ЦПК

Законопроект №2237, который 18 декабря поддержали народные депутаты, не снимает депутатской неприкосновенности, а наоборот усилит ее.

Источник: Центр противодействия коррупции, Facebook-страница "Голоса"

Прямая речь члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербань: "Депутаты не просто не сняли неприкосновенность - они ее даже усилили по сравнению с тем, что мы имеем сегодня. С такими новациями будет трудно не просто привлечь к ответственности нардепа, но и просто начать расследование".

Детали: В ЦПК пишут, что народные избранники сохранили и даже усилили неприкосновенность, внеся правки.

В частности, согласно с проголосованным законопроектом, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств относительно нардепов.

Только он может внести сведения в ЕРДР, что, по мнению ЦПК, означает зависимость начала расследование в отношении нардепа от добродетели или занятости генпрокурора.

Согласно УПК, сейчас любой следователь или прокурор может начать дело в отношении нардепа (до вступления в силу законопроекта, который депутаты проголосовали 18 декабря).

Еще одной опасной новацией в ЦПК называют требование обязательного присутствия депутата при рассмотрении ходатайств следователей в суде.

В частности, эти ходатайства могут касаться ареста имущества депутата. Соответственно, это имущество нельзя будет арестовать без предупреждения самого парламентария о суде и без его участия в заседании.

Сообщается, что таким образом, ничего не будет мешать депутатам переписать за ночь имущество на родственников, чтобы избежать его ареста. Или же следователю не получится арестовать взятку, которую получил депутат, и был пойман с поличным.

Сейчас такие ходатайства следственный судья может рассматривать при отсутствии фигуранта дела, если есть риск, например, уничтожение документов, имущества или доказательств через осведомленность нардепа-фигуранта с таким ходатайством.

Кроме того, фракция "Голос" также считает законопроект фиктивным. В частности, во фракции считают, что правка депутата от "ОПЗЖ", которую учли в законе, фактически возвращает неприкосновенность: "Ибо правоохранители не смогут привлечь депутата к ответственности в то время, когда он "осуществляет свои полномочия". Депутаты осуществляют свои полномочия все 5 лет... Адвокаты остановят любого правоохранителя, используя это".

Речь идет о правке нардепа Григория Мамки.

"Голос" единственная фракция, которая голосовала против законопроекта.

Что было раньше: 18 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "Слуг народа" №2237, который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

Партия "Голос" не поддерживает законопроект. "Голос" сообщал, что зарегистрировал в Раде альтернативный законопроект №2237-1. Нардепы считают, что законопроект монобольшинства концентрирует власть в руках генпрокурора.

В частности, другие правоохранительные органы теряют возможность даже начать уголовные производства относительно нардепов.

Согласно с законопроектом "Голоса", генпрокурор не имеет ключевой роли при начале расследования преступлений, совершенных депутатами.

16 декабря комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2237 во втором чтении и в целом.

Законопроект "Голоса" не поддержали.

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Напомним: