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Нацкорпус перекрыл Крещатик

Четверг, 19 декабря 2019, 13:14
Нацкорпус перекрыл Крещатик

Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа, протестуя против открытия рынка земли.

Источник: "Укринформ"

Детали: Протестующие держат государственные флаги и флаги Нацкорпуса, а также плакаты с лозунгами: "Руки прочь от государственных земель!", "Нет – уничтожению села", "Продадим землю – потеряем будущее", "Землю – фермерам, а не олигархам".

Отмечается, что митингующие пропускают только общественный транспорт.

На месте работает полиция диалога.

Ранее лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий объявил бессрочную акцию протеста против введения рынка земли.

Предыстория:

  • 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.
  • Во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли столкновения. Пострадали двое журналистов и двое милиционеров. Полиция задержала 26 человек.
  • Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку.
  • Президент Владимир Зеленский в митинге против принятия закона о рынке земли увидел "сопротивление старых элит" и одни лишь политические лозунги.

Темы: Киевакцииземля
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