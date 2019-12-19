Нацкорпус перекрыл Крещатик

Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа, протестуя против открытия рынка земли.

Источник: "Укринформ"

Детали: Протестующие держат государственные флаги и флаги Нацкорпуса, а также плакаты с лозунгами: "Руки прочь от государственных земель!", "Нет – уничтожению села", "Продадим землю – потеряем будущее", "Землю – фермерам, а не олигархам".

Отмечается, что митингующие пропускают только общественный транспорт.

На месте работает полиция диалога.

Ранее лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий объявил бессрочную акцию протеста против введения рынка земли.

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