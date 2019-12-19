Нацкорпус перекрыл Крещатик
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Четверг, 19 декабря 2019, 14:14
Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа, протестуя против открытия рынка земли.
Источник: "Укринформ"
Детали: Протестующие держат государственные флаги и флаги Нацкорпуса, а также плакаты с лозунгами: "Руки прочь от государственных земель!", "Нет – уничтожению села", "Продадим землю – потеряем будущее", "Землю – фермерам, а не олигархам".
Отмечается, что митингующие пропускают только общественный транспорт.
На месте работает полиция диалога.
Ранее лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий объявил бессрочную акцию протеста против введения рынка земли.
Предыстория:
- 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.
- Во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли столкновения. Пострадали двое журналистов и двое милиционеров. Полиция задержала 26 человек.
- Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку.
- Президент Владимир Зеленский в митинге против принятия закона о рынке земли увидел "сопротивление старых элит" и одни лишь политические лозунги.
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