Нацкорпус перекрыл Крещатик

3766 просмотров
Четверг, 19 декабря 2019, 14:14

Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа, протестуя против открытия рынка земли.

Источник: "Укринформ"

Детали: Протестующие держат государственные флаги и флаги Нацкорпуса, а также плакаты с лозунгами: "Руки прочь от государственных земель!", "Нет – уничтожению села", "Продадим землю – потеряем будущее", "Землю – фермерам, а не олигархам".

Отмечается, что митингующие пропускают только общественный транспорт.

На месте работает полиция диалога.

Ранее лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий объявил бессрочную акцию протеста против введения рынка земли.

Предыстория:

  • 17 декабря под Верховной Радой происходили одновременно четыре акции протеста, в которых принимали участие несколько тысяч человек.
  • Во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли столкновения. Пострадали двое журналистов и двое милиционеров. Полиция задержала 26 человек.
  • Спецподразделения Нацполиции и Нацгвардии зачистили улицу Грушевского, на которой протестующие хотели поставить военную палатку.
  • Президент Владимир Зеленский в митинге против принятия закона о рынке земли увидел "сопротивление старых элит" и одни лишь политические лозунги.

Темы: Киев акции земля


powered by lun.ua
Материалы по теме
Движение транспорта в центре Киева будет ограничено: зажгут главную елку 19 декабря 2019, 13:07
Суд отменил мягкий приговор горе-матери, заморившей голодом ребенка – прокуратура 18 декабря 2019, 16:55
Киевляне больше всего доверяют в столице трем людям – опрос 18 декабря 2019, 14:21
Все новости
Главные новости
Преодолели вето: Рада поддержала предложения Зеленского в Избирательный кодекс
Путин назвал часть Украины российской территорией, с которой РФ разберется
Путин заявил, что танки у боевиков на Донбассе от государств, которые им симпатизируют
Рейтинг Зеленского подрос
Все новости
еда

Суши: полезные или вредные?

ТаблоID

Звездные свадьбы-2019

здоровье

"Зимний пенис": что это за явление и стоит ли его бояться

Поиск по сайту
Архив
Весь архів