Россия выдала аккредитацию вузу в оккупированном Луганске
Понедельник, 2 декабря 2019, 10:26
Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки в оккупированном Луганске получил российскую аккредитацию на 6 лет.
Источник: приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Дословно приказ: "Признать… Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности… сроком на 6 лет".
Детали: Согласно заключению экспертов по результатам аккредитационной экспертизы, вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.
Украинская правда