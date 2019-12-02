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Россия выдала аккредитацию вузу в оккупированном Луганске

Понедельник, 2 декабря 2019, 10:26

Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки в оккупированном Луганске получил российскую аккредитацию на 6 лет.

Источник: приказ российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Дословно приказ: "Признать… Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности… сроком на 6 лет".

Детали: Согласно заключению экспертов по результатам аккредитационной экспертизы, вуз сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.

  

Украинская правда
Темы: ЛуганскобразованиеРосcия
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