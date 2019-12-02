"Слуги народа" выбрали нового главу Комитета внешней политики

На заседании фракции "Слуга народа" 2 декабря депутаты избрали нового главу Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 28-летнюю Лизу Ясько.

Источник: руководитель пресс-службы, нардеп фракции "Слуга народа" Женя Кравчук

Дословно: "Мы закончили внутренние праймериз на должность председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества... Консолидированным решением всей нашей команды новым председателем избрана Лиза Ясько".

Детали: Кравчук сообщила, что нардепы собираются до конца года рассмотреть 60 вопросов повестки дня.

По ее словам, на заседание пришли исключенные из партии нардепы. Фракция проголосовала за то, что больше "не желает видеть их на своем заседании".

Справка: 20 сентября депутатка возглавила делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Ясько - украинский политолог, эксперт по вопросам культуры. В парламент прошла по списку "Слуги народа" под номером 15.

Она является продюсером фильма "Крым: грязный секрет России". Основательница инициативы по культурной дипломатии Yellow Blue Strategy, ранее работала вице-президентом в blockchain-стартапе и координатором Украинского кризисного медиа-центра.

Ясько имеет степень магистра политологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, окончила Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете.

Что предшествовало: В "Слуге народа" сообщили, что на должность главы Комитета по вопросам внешней политики есть два претендента.

Напомним: