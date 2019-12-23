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В России протестировали возможность изолировать свой интернет

Понедельник, 23 декабря 2019, 22:49
В России протестировали возможность изолировать свой интернет

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов заявил, что в РФ провели учения по работе "суверенного Рунета", и они показали готовность операторов связи к исполнению закона об изолированном Интернете.   

Источник: Новая газета

Детали:  Отмечается, что в рамках учений специалисты проверяли "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов", а также "организацию ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ".

Кроме того, тестировали "угрозы в социальных сетях". 

В учениях участвовали ФСБ, Минобороны, МВД, Федеральная служба охраны, Росгвардия, Минэнерго, Роскомнадзор, а также "Мегафон", МТС, "Лаборатория Касперского", "Ростелеком", "Вымпелком" и другие.  

В Минкомсвязи обещали, что обычные пользователи не заметят учений, которые "носят исследовательский характер", поскольку "отработку угроз" будут проводить только на специально "выделенных сегментах, стендах и полигонах". 

Что было раньше: С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

Предыстория:

  • В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
  • В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".

Темы: Росcияинтернет
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