В России протестировали возможность изолировать свой интернет

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов заявил, что в РФ провели учения по работе "суверенного Рунета", и они показали готовность операторов связи к исполнению закона об изолированном Интернете.

Источник: Новая газета

Детали: Отмечается, что в рамках учений специалисты проверяли "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов", а также "организацию ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ".

Кроме того, тестировали "угрозы в социальных сетях".

В учениях участвовали ФСБ, Минобороны, МВД, Федеральная служба охраны, Росгвардия, Минэнерго, Роскомнадзор, а также "Мегафон", МТС, "Лаборатория Касперского", "Ростелеком", "Вымпелком" и другие.

В Минкомсвязи обещали, что обычные пользователи не заметят учений, которые "носят исследовательский характер", поскольку "отработку угроз" будут проводить только на специально "выделенных сегментах, стендах и полигонах".

Что было раньше: С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".

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