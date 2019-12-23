В России протестировали возможность изолировать свой интернет
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Соколов заявил, что в РФ провели учения по работе "суверенного Рунета", и они показали готовность операторов связи к исполнению закона об изолированном Интернете.
Источник: Новая газета
Детали: Отмечается, что в рамках учений специалисты проверяли "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов", а также "организацию ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ".
Кроме того, тестировали "угрозы в социальных сетях".
В учениях участвовали ФСБ, Минобороны, МВД, Федеральная служба охраны, Росгвардия, Минэнерго, Роскомнадзор, а также "Мегафон", МТС, "Лаборатория Касперского", "Ростелеком", "Вымпелком" и другие.
В Минкомсвязи обещали, что обычные пользователи не заметят учений, которые "носят исследовательский характер", поскольку "отработку угроз" будут проводить только на специально "выделенных сегментах, стендах и полигонах".
Что было раньше: С 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете".
Предыстория:
- В декабре 2018 года в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
- 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
- 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
- В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
- На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет – жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
- Также сообщалось, что соцсеть "ВКонтакте" начала удалять фото с "могилой Путина".
- В марте сообщалось, что Министерство обороны России начало создавать мультисервисную транспортную сеть связи, которая станет основой для так называемого "суверенного интернета".