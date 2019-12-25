Суд отменил домашний арест для снайпера, подозреваемого в убийстве майдановца
Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченка.
Источник: Громадське со ссылкой на материалы суда
Дословно: "Изменить примененную к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства".
Детали: Хмеля обязали прибывать к следователю, прокурору и в суд с установленной периодичностью, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда и не общаться с 13 свидетелями и пострадавшим.
Подозреваемый также должен сдать на хранение в Генеральную прокуратуру паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины, кроме внутреннего паспорта гражданина.
Срок действия постановления следственного судьи и выполнения обязанностей определен до 28 января 2020 года, обжалованию не подлежит.
Как сообщает источник "Громадського" в ГПУ, об изменении меры пресечения прокурор ходатайствовал из-за особенностей Уголовного процессуального кодекса Украины, который не позволяет держать под домашним арестом более 6 месяцев на стадии досудебного расследования.
Что было ранее: 10 июня Печерский суд Киева смягчил меру пресечения Хмелю с круглосуточного на ночной домашний арест.
Предыстория:
- Александр Храпаченко - активист Евромайдана, театральный режиссер-любитель. Был убит выстрелом снайпера на улице Институтской в Киеве во время событий 20 февраля 2014. Герой Небесной Сотни, герой Украины.
- 15 ноября 2018 года стало известно, что правоохранители задержали бывшего снайпера Внутренних войск, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве.
- Задержанный спецназовец Дмитрий Хмель служил в подразделении "Омега" во время Евромайдана. Его подозревают в убийстве активиста Храпаченко. Сейчас продолжается досудебное следствие и Хмель находится в статусе подозреваемого.
- Ранее Хмеля отпустили под домашний арест.
- Правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников "Беркута", подозреваемых в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014.