Суд отменил домашний арест для снайпера, подозреваемого в убийстве майдановца

Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецподразделения "Омега" Дмитрия Хмеля, которого подозревают в убийстве активиста Майдана Александра Храпаченка.

Источник: Громадське со ссылкой на материалы суда

Дословно: "Изменить примененную к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства".

Детали: Хмеля обязали прибывать к следователю, прокурору и в суд с установленной периодичностью, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда и не общаться с 13 свидетелями и пострадавшим.

Подозреваемый также должен сдать на хранение в Генеральную прокуратуру паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины, кроме внутреннего паспорта гражданина.

Срок действия постановления следственного судьи и выполнения обязанностей определен до 28 января 2020 года, обжалованию не подлежит.

Как сообщает источник "Громадського" в ГПУ, об изменении меры пресечения прокурор ходатайствовал из-за особенностей Уголовного процессуального кодекса Украины, который не позволяет держать под домашним арестом более 6 месяцев на стадии досудебного расследования.

Что было ранее: 10 июня Печерский суд Киева смягчил меру пресечения Хмелю с круглосуточного на ночной домашний арест.

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