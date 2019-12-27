Партия Порошенко требует возбудить дело против Трубы

Партия "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное производство против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы и фигурантов так называемых "пленок Трубы".

Источник: пресс-служба партии

Дословно: "Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение дискредитированного главы ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное производство за совершенные Трубой преступления.

Наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы"".

Детали: В партии пятого президента Петра Порошенко считают, что расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР, является обязательным условием для очистки бюро.

В "ЕС" также отметили, что само увольнение Трубы было осуществлено с нарушениями Конституции. Мол, согласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, президент не имеет права назначать руководство ГБР, поскольку "подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов".

Стоит отметить, что Романа Трубу назначил на должность пятый президент Петр Порошенко.

Что было раньше: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

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