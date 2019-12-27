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Партия Порошенко требует возбудить дело против Трубы

Пятница, 27 декабря 2019, 14:21
Партия Порошенко требует возбудить дело против Трубы

Партия "Европейская солидарность" требует от Генпрокуратуры возбудить уголовное производство против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы и фигурантов так называемых "пленок Трубы".

Источник: пресс-служба партии

Дословно: "Партия "Европейская Солидарность" приветствует увольнение дискредитированного главы ГБР Трубы и требует от Генеральной прокуратуры возбудить против него уголовное производство за совершенные Трубой преступления.

Наказание за системное нарушение законов и Конституции должно заключаться не только в увольнении руководителя ГБР, но и в уголовной ответственности, которую должен понести он, а также другие фигуранты, присутствующие на "пленках Трубы"".

Детали: В партии пятого президента Петра Порошенко считают, что расследование так называемых "пленок Трубы", записанных в кабинете экс-руководителя ГБР, является обязательным условием для очистки бюро.

В "ЕС" также отметили, что само увольнение Трубы было осуществлено с нарушениями Конституции. Мол, согласно решению Конституционного суда от 16 декабря 2019 года, президент не имеет права назначать руководство ГБР, поскольку "подчинение НАБУ и ГБР президенту через назначение и увольнение руководителей создает угрозу независимости этих органов".

Стоит отметить, что Романа Трубу назначил на должность пятый президент Петр Порошенко.

Что было раньше: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Временно исполняющим обязанности директора ГБР назначена нардеп "Слуги народа" председатель комитета по вопросам правовой политики Ирина Венедиктова.

Знать больше: Что будет с Государственным бюро расследований и почему уволили его руководителя?

Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР

Предыстория: 

  • 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о Государственном бюро расследований.
  • Согласно этому документу, директор ГБР Роман Труба и его заместители подлежат увольнению.
  • 21 сентября Труба заявил, что обнаружил в рабочем кабинете аппаратуру для прослушивания, встроенную в вентиляционную систему.
  • 19 ноября появился Telegram-канал "Трубу прорвало". В нем опубликованы тексты и аудиозаписи, на которых мужской голос, который, словам авторов канала, принадлежит Трубе, говорит с другими мужчинами об открытии или приостановлении производств, о приостановлении обысков и т.п.
  • Одного из мужчин якобы Труба называет "Андрей", "Иосифович" (авторы канала уверены, что это руководитель Офиса президента Андрей Богдан, – ред.).
  • На одной из аудиозаписей голос, который якобы принадлежит Трубе, обсуждает с другим мужчиной "подозрение по Ульяне" (вероятно, речь о экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун,  – ред.) и просит "подготовить справки", потому что он идет на "доклад к ВладАлександровичу".
  • Также на записях обсуждают то, что заместители Трубы фигурируют на пленках НАБУ, снятых в кабинете у судьи Вовка.
  • Кроме того, на записях якобы есть голос заместителя Богдана Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".
  • На записях якобы Труба останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.
  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что есть уголовное производство, которое исследует законность различных записей и так называемых сливов в соцсети.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЕвропейская солидарностьТруба
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