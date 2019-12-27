В Испании наказали обидчиков Зозули: штраф 18 тысяч евро

В Испании футбольный клуб "Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления нападающего "Альбасете" Романа Зозули фанатами клуба.

Источник: Sportarena со ссылкой на испанское издание Marca

Детали: Мадридский клуб оштрафован на 18 тысяч евро, а следующие два домашних матча "пчелы" проведут при частично закрытых трибунах.

Кроме того, второй тайм матча между "Райо" и "Альбасете" будет доигран без зрителей. Дата доигровки пока неизвестна.

Что было ранее: Поединок 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен в первом тайме по причине оскорбительных кричалок в адрес Зозули со стороны болельщиков мадридской команды, называвших украинца нацистом.

Зозуля по мотивам скандала получил всеобщую поддержку от руководства "Альбасете", президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, президента Украины Владимира Зеленского, а также Ассоциации профессиональных футболистов Испании.

Некоторые фанаты "Райо Вальекано" из ультрас-группировки "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) устроили травлю Зозуле, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине. Зозуля заявил, что ультрас "Райо Вальекано" считают его нацистом, так как часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.