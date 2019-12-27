В Испании наказали обидчиков Зозули: штраф 18 тысяч евро

2212 просмотров
Пятница, 27 декабря 2019, 16:49

В Испании футбольный клуб "Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления нападающего "Альбасете" Романа Зозули фанатами клуба.

Источник: Sportarena со ссылкой на испанское издание Marca

Детали: Мадридский клуб оштрафован на 18 тысяч евро, а следующие два домашних матча "пчелы" проведут при частично закрытых трибунах.

Кроме того, второй тайм матча между "Райо" и "Альбасете" будет доигран без зрителей. Дата доигровки пока неизвестна.

Что было ранее: Поединок 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен в первом тайме по причине оскорбительных кричалок в адрес Зозули со стороны болельщиков мадридской команды, называвших украинца нацистом.

Зозуля по мотивам скандала получил всеобщую поддержку от руководства "Альбасете", президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, президента Украины Владимира Зеленского, а также Ассоциации профессиональных футболистов Испании.

Некоторые фанаты "Райо Вальекано" из ультрас-группировки "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) устроили травлю Зозуле, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине.  Зозуля заявил, что ультрас "Райо Вальекано" считают его нацистом, так как часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

Темы: футбол


powered by lun.ua
Материалы по теме
"Динамо" выписали штраф за поведение фанов на матче со скандальным баннером 27 декабря 2019, 15:20
Посол: испанский клуб накажут за оскорбления украинского футболиста 24 декабря 2019, 20:45
"Мы все - Зозуля": На матче чемпионата Испании фаны поддержали украинца 22 декабря 2019, 01:45
Все новости
Главные новости
Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий
В Администрации морских портов обыски
Зеленский уволил Трубу и поставил вместо него нардепа "Слуги народа"
Самолет со 100 людьми на борту разбился в Казахстане, по меньшей мере 7 жертв
Все новости
опрос

Чернобыль и Северное сияние – наиболее популярные мечты туристов

Фото

8 самых ужасных рождественских декораций

мир

Почему большинство христиан мира празднует Рождество не 7 января

Поиск по сайту
Архив
Весь архів