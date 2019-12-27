11 задержанных освободили в Одессе для обмена с боевиками – СМИ
2647 просмотров
Пятница, 27 декабря 2019, 21:54
В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.
Источник: Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ
Дословно: "утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек".
Детали: "Думская" указывает, что всех 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки.
Предыстория:
- 9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- 23 декабря Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца этого года.
- Предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся на Донбассе 27 декабря 2017 года .
- Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен 200 удерживаемыми лицами в рамках "большого обмена"
powered by lun.ua