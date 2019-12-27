11 задержанных освободили в Одессе для обмена с боевиками – СМИ

В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.

Источник: Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ

Дословно: "Утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек".

Детали: "Думская" указывает, что всех 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки.

По данным издания "Таймер", российским боевикам передадут фигурантов таких дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых — Константин Калашников (13 лет за диверсию на железной дороги) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить).

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