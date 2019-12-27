11 задержанных освободили в Одессе для обмена с боевиками – СМИ

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Пятница, 27 декабря 2019, 21:54

В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.

Источник: Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ

Дословно: "утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора  взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек".

Детали: "Думская" указывает, что всех 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки.

Предыстория: 

  • 9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • 23 декабря Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца этого года.
  • Предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся на Донбассе 27 декабря 2017 года .
  • Ранее сообщалось, что в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен 200 удерживаемыми лицами в рамках "большого обмена"

Темы: Одесса пленные


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