11 задержанных освободили в Одессе для обмена с боевиками – СМИ

В Одессе освободили из-под стражи 11 человек, для будущего обмена заключенными между Украиной и Россией.

Источник: Одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в СБУ

Дословно: "утром Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов (преимущественно у волонтерских центров) Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву; организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями. Всего из СИЗО вышли 11 человек".

Детали: "Думская" указывает, что всех 11 человек вывезли на контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское" возле Горловки.

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