Украина и Россия договорилась об освобождении пленных до конца года
Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.
Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, Офис президента со ссылкой на представительницу Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерию Лутковскую, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя РФ на переговорах контактной группы Бориса Грызлова
Прямая речь Олифер: "Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже".
Прямая речь Лутковской: "Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года ...
Мы сможем, наконец, забрать из незаконного удерживания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение 4 лет после Иловайская, Дебальцево находились в плену и которые в течение 4 лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями".
Детали: Лутковская добавила, что сейчас "окончательно дошлифовываются списки".
Она также призвала всех "не манипулировать информацией", потому что за процедурой взаимного освобождения стоят судьбы людей.
Эту информацию подтвердили и в России. В частности, Грызлов заявил, что Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных" до конца года.
Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что сейчас согласовано одну группу людей, готовую к обмену. Однако для того, чтобы забрать всех удерживаемых необходимо доработать списки.
Предыстория:
- 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
- Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что представители Красного Креста попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли там пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".
- Во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе 18 декабря не удалось договориться об "обмене всех на всех". Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что в понедельник, 23 декабря должен состояться видеоконференция ТГК для продолжения переговоров по обмену людьми.
- 27 декабря 2017 года на Донбассе между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами. Тогда украинской стороне передали 74 человека (одна женщина решила остаться в ОРДЛО), Киев передал боевикам 233 человека.