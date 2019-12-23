Украина и Россия договорилась об освобождении пленных до конца года

Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года.

Источник: пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook, Офис президента со ссылкой на представительницу Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерию Лутковскую, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя РФ на переговорах контактной группы Бориса Грызлова

Прямая речь Олифер: "Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран Нормандской четверки в Париже".

Прямая речь Лутковской: "Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до конца этого года ...

Мы сможем, наконец, забрать из незаконного удерживания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года. Тех ребят, которые в течение 4 лет после Иловайская, Дебальцево находились в плену и которые в течение 4 лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями".

Детали: Лутковская добавила, что сейчас "окончательно дошлифовываются списки".

Она также призвала всех "не манипулировать информацией", потому что за процедурой взаимного освобождения стоят судьбы людей.

Эту информацию подтвердили и в России. В частности, Грызлов заявил, что Киев и Донбасс договорились об обмене пленными в формате "всех установленных на всех установленных" до конца года.

Что было раньше: Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что сейчас согласовано одну группу людей, готовую к обмену. Однако для того, чтобы забрать всех удерживаемых необходимо доработать списки.

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