Списки на обмен можно уточнить после визита Красного Креста в ОРДЛО – министр

Министр иностранных дел Вадим Пристайко пока не может назвать "формулу" обмена пленными, о котором договаривались в Париже лидеры "нормандского формата".

Источник: интервью Пристайко УНИАНу

Прямая речь: "Сложный вопрос – согласование перечней, потому что есть несколько групп людей, которых мы обменяем.

Если первый обмен, который состоялся гладко, (в сентябре – ред.) это были просто те, кто находился в российских тюрьмах, и их обменяли на тех, кто находился на украинской территории, то тут немного сложнее. Сейчас мы говорим о тех, кто находится на территории Крыма, и территории России, и за пределами линии соприкосновения (на оккупированной части Донецкой и Луганской областей – ред.).

Они условно разделены на три категории, но для нас это большая часть всех согласованных имен. Есть часть, которая остается за пределами этих списков, и есть та часть, о которой я уже упоминал, это большая часть – несколько сотен людей, пропавших без вести. То есть, их родные считают, что они все еще живы и их просто надо включить в эти списки...

Пока миссия Красного Креста не прибудет на ту сторону, не проверит и не докажет, живы эти люди или нет, до тех пор у нас будет сохраняться ощущение, что мы кого-то забыли, о ком-то еще не вспомнили, и кто-то еще должно быть забран и обменян.

...Я не хочу называть цифры. Они еще не окончательные. Кроме того, нынешний обмен требует более гибкого подхода и будет неровная количество людей. Все зависит от того, каков предел возможного в переговорных командах".

Детали: Пристайко заверил, что Киев готов "к очень серьезным компромиссам для того, чтобы забрать максимальное количество наших людей".

На вопрос, по-прежнему ли Россия отрицает наличие людей, о которых Киев уверен, что они находятся в ОРДЛО или в тюрьмах РФ, министр ответил: "На этот раз не только российская сторона. Есть еще и сторона в гуманитарной подгруппе – скажем, та "власть", которая представлена ​​сейчас на оккупированных территориях. Они вовлечены в этот процесс также, что еще более усложняет ситуацию".

Пристайко отметил, что представители Красного Креста на этой неделе попытаются попасть на оккупированные территории, чтобы узнать, есть ли пропавшие без вести, которых, "по разным оценкам, почти 500 человек".

Глава МИД также констатировал: "Гарантий (возврата людей – ред.) никаких нет. Безусловно, если бы они существовали, наверное, эти люди давно бы уже не сидели, мы бы их давно уже забрали".

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