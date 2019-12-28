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"Хулиганство" Микитася закончили расследовать

Суббота, 28 декабря 2019, 16:28
Хулиганство Микитася закончили расследовать

ГБР завершило досудебное расследование в производстве по подозрению экс-нардепа Максима Микитася в совершении хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Черниговской области.

Источник: пресс-служба Генпрокуратуры

Дословно: "Под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению народного депутата Украины VIII созыва в совершении хулиганских действий в помещении поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области.

Стороне защиты для ознакомления предоставлены материалы уголовного производства. После ознакомления прокуратура планирует направить обвинительный акт в суд.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществлялось Территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Киеве".

Что этому предшествовало: В июле в Любече на Черниговщине произошла стычка между еще тогда нардепом группы "Воля народа" Максимом Микитась и председателем объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком.

24 сентября Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий.

Предыстория:

  • Микитася также подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 млн гривен.
  • 4 октября Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 млн грн.
  • 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен.
  • 25 октября за Микитася внесли залог.

Украинская правда

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Темы: ГБРдракаГенпрокуратура
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