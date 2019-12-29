Судья, освободившие экс-беркутовцев, принимали скандальные решения – СМИ
Судьи, члены коллегии Киевского апелляционного суда, которые освободили из-под стражи экс-беркутовцев, принимали решения в интересах скандальных политиков и режима Януковича.
Источник: "Слідство.Інфо"
Детали: В коллегию, которая рассматривала дело, входили Маргарита Васильева, Виктор Габриель и Анатолий Орел.
Председательствующая судья Маргарита Васильева была в составе коллегии судей, которая вопреки закону отменила соглашения о признании вины с двумя фигурантами "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко. Его подозревают в создании газовой схемы с нанесением ущерба государства более чем полтора миллиарда гривен. По мнению журналистов, такое решение помогло экс-нардепу.
Следующий член коллегии – Виктор Габриель работает более 20 лет в этом же суде.
Габриель во времена Революции Достоинства отказался удовлетворить жалобу участника акции протеста на решение суда первой инстанции. Тем решением он был лишен водительского удостоверения на полгода из-за поездки в Межигорье.
Дисциплинарная палата Высшего совета правосудие не притянула судью к ответственности, хотя признала, что он нарушил нормы Кодекса об административных правонарушениях.
Анатолий Орел входил в коллегию судей, которая подтвердила законность решения Бориспольского горрайонного суда об условно-досрочном освобождении бывшего нардепа от БЮТ Виктора Лозинского. Он был осужден на 10 лет за убийство жителя села Валерия Олийныка на территории охотничьих угодий.
Все трое судей ранее подтвердили соответствие занимаемой должности.
Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство. В ГПУ заверили, что судебное разбирательство по обвинению в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.
Предыстория:
- С 27 декабря Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на продолжение мер 5 экс-беркутовцам, которых обвиняют в расстрелах во время Майдана в 2014 году.
- В ходе заседания прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
- Перед этим прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые на протяжении нескольких лет занимались делами Майдана, исключили из судебного процесса по делу о расстрелах на Институтской в Киеве в 2014 году.
- 27 декабря Киевский апелляционный суд сообщил о замене группы прокуроров по делу экс-бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле на Институтской в феврале 2014 года, во время рассмотрения изменения меры пресечения.