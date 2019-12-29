Судья, освободившие экс-беркутовцев, принимали скандальные решения – СМИ

Судьи, члены коллегии Киевского апелляционного суда, которые освободили из-под стражи экс-беркутовцев, принимали решения в интересах скандальных политиков и режима Януковича.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: В коллегию, которая рассматривала дело, входили Маргарита Васильева, Виктор Габриель и Анатолий Орел.

Председательствующая судья Маргарита Васильева была в составе коллегии судей, которая вопреки закону отменила соглашения о признании вины с двумя фигурантами "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко. Его подозревают в создании газовой схемы с нанесением ущерба государства более чем полтора миллиарда гривен. По мнению журналистов, такое решение помогло экс-нардепу.

Следующий член коллегии – Виктор Габриель работает более 20 лет в этом же суде.

Габриель во времена Революции Достоинства отказался удовлетворить жалобу участника акции протеста на решение суда первой инстанции. Тем решением он был лишен водительского удостоверения на полгода из-за поездки в Межигорье.

Дисциплинарная палата Высшего совета правосудие не притянула судью к ответственности, хотя признала, что он нарушил нормы Кодекса об административных правонарушениях.

Анатолий Орел входил в коллегию судей, которая подтвердила законность решения Бориспольского горрайонного суда об условно-досрочном освобождении бывшего нардепа от БЮТ Виктора Лозинского. Он был осужден на 10 лет за убийство жителя села Валерия Олийныка на территории охотничьих угодий.

Все трое судей ранее подтвердили соответствие занимаемой должности.

Что предшествовало: Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство. В ГПУ заверили, что судебное разбирательство по обвинению в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.

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