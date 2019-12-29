Главные новости субботы и ночи: подготовка к обмену, освобождение экс-беркутовцев
Зеленский подтвердил обмен удерживаемыми 29 декабря, обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство – новости, которые были актуальны 28 декабря.
Об обмене
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обмен удерживаемыми лицами состоится 29 декабря и заявил, что списки лиц согласовываются.
В рамках подготовки к обмену удерживаемыми суды меняли меру пресечения лицам, которые включены в списки на обмен.
Среди них пять обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев, обвиняемый в трех убийствах Максим Мисяк, пожизненно осужденные за теракт в Харькове Виктор Тетюцький, Сергея Башлыков и Владимир Дворниковов.
О экс-беркутовцах
Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен.
Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.
В ГПУ заверили, что судебное разбирательство по обвинению в деле о расстрелах на Майдане будет продолжено.
После этого группа активистов начала блокировать выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане.
Судьи, члены коллегии Киевского апелляционного суда, освободили из-под стражи экс-беркутовцев, ранее принимали решения в интересах скандальных политиков и режима Януковича.
Политические партии "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что в случае обмена бывших беркутовцев, подозреваемых в расстреле Небесной сотни, расследование невозможно будет завершить, а исполнителей и заказчиков не будет наказано.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
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