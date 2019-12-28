Подготовка к обмену с РФ: Суд Харькова отпустил обвиняемого в трех убийствах

Дзержинский райсуд Харькова освободил из-под ареста Максима Мисяка, обвиняемого в трех убийствах.

Источник: юрист Александр Каленик, юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко в Facebook

Детали: По словам Каленика, Мисяк обвиняется в убийстве трех человек и подготовке покушения на депутата.

Согласно ходатайству, обнародованному юристом, прокурор просил изменить Мисяку меру пресечения на личное обязательство "с целью реализации мирного плана президента Украины, во исполнение возложенных на Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны".

Дословно: "Прокурор Ковалев ... выполнил преступный приказ и просит суд отпустить подсудимого, обвиняемого в 3 убийствах и покушении. ... Попросят в суде не покидать город, заходить к Ковалеву поговорить и не ругаться при беременных и детях. Все остальное ему не запрещено, паспорт может не сдавать", - отметил Каленик.

Детали: В свою очередь Рысенко отметил, что Мисяк подозревается в убийствах, произошедших в 2013 и 2014 гг.

Дословно: "1 августа 2013 г. - неизвестный застрелил в Харькове предпринимателя Ярослава Бисагу. Бизнесмен был владельцем и руководителем известной в Харькове фирмы "Омега-Автопоставка". 9 марта 2014 г. - неизвестный расстреливает в Харькове предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова в харьковском ресторане "Норма". Как говорят правоохранители, один из расстрелянных, Слоневский, занимался обналичиванием средств. Говорят, что оба брата Слоневские тогда конкурировали с Евгением Жилиным, основателем "Оплота", - сообщил Рысенко.

"2 июня 2014 г. милиция сообщает, что задержала членов ОПГ, подозреваемых в двойном убийстве в Харькове и подготовке покушения на руководство украинских силовых структур. В частности, речь идет о депутате Харьковского облсовета Игоре Котвицком, бизнес-партнере Арсена Авакова".

"24 декабря 2019 г. прокуратура просит об изменении меры пресечения на личное обязательство, обвиняемому в двойном убийстве Максиму Мисяку. Для обмена. То есть Россия требовала и включила киллера в список на обмен. 26 декабря Дзержинский райсуд Харькова меняет меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. О том, что это убийца освобождается в рамках обмена указано прямо в тексте постановления", - отметил Рысенко.