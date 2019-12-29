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Дело экс-беркутовцев: акцию под Лукьяновским СИЗО сворачивают

Воскресенье, 29 декабря 2019, 12:14
Дело экс-беркутовцев: акцию под Лукьяновским СИЗО сворачивают

Противники обмена экс-беркутовцев, которых суд освободил в субботу под личное обязательство, завершают акцию под Лукьяновском СИЗО, длившуюся с вечера субботы.

Источник: сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов в комментарии "Громадському"

Прямая речь: "Эту информацию я прочитал только что, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудие и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду - нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", - сказал Иванов.

Детали: Также у СИЗО присутствовала народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар. Ее пустили в здание и сообщили, что "незаконно удерживаемых" лиц в здании нет.

Что предшествовало: В воскресенье адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.

Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам, которые находятся в списках на обмен.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.

В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

Предыстория:

  • Экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014 года.
  • В феврале 2014 года бойцов спецроты "Беркута" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко задержали по подозрению в расстреле активистов Евромайдана.
  • В марте-апреля 2014 года по подозрению в расстреле майдановцев задержали экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника.
  • В июле 2014 года был задержан еще один подозреваемый в этом преступлении – экс-беркутовец Олег Янишевский.
  • В сентябре 2014 года суд отпустил Садовника под домашний арест, а в октябре он сбежал.
  • Впоследствии стало известно, что РФ дала гражданство экс-командиру "Беркута" Садовнику и 9 экс-бойцам спецроты, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Украинская правда
Темы: акцииБеркутМайданпленныеОРДЛО
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