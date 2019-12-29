Дело экс-беркутовцев: акцию под Лукьяновским СИЗО сворачивают

Противники обмена экс-беркутовцев, которых суд освободил в субботу под личное обязательство, завершают акцию под Лукьяновском СИЗО, длившуюся с вечера субботы.

Источник: сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов в комментарии "Громадському"

Прямая речь: "Эту информацию я прочитал только что, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня было растоптано правосудие и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесных сотни, выяснить правду - нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута", - сказал Иванов.

Детали: Также у СИЗО присутствовала народный депутат от "Европейской Солидарности" Виктория Сюмар. Ее пустили в здание и сообщили, что "незаконно удерживаемых" лиц в здании нет.

Что предшествовало: В воскресенье адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что пятеро экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, приехали на КПВВ Майорское в Донецкую область для участия в обмене удерживаемыми лицами.

Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения на личное обязательство пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам, которые находятся в списках на обмен.

Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом.

После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.

В воскресенье на КПВВ "Майорское" проходит обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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