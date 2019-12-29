Сенцов об обмене: То, за что боролись украинцы, идет прахом
Освобожденный из российского заключения политзаключенный Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих граждан из плена РФ и боевиков ОРДЛО, но не ценой осквернения ценностей.
Источник: Сообщение Сенцова в Facebook от 29 декабря
Прямая речь: "Часть наших пленных вернется домой. ... Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и дальше будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев".
"И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" и для нового возвращения своих заложников украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости . За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов".
Детали: Сенцов добавил, что страна "должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые сражались герои, потому что они не скажут спасибо за то, что ... почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось, что то, за что боролись украинцы, идет прахом".
Напомним,
- 29 декабря на КПВВ "Майорское" продолжается обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
- По данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.
- Так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы передать украинской стороне 55 человек, а Украина в свою очередь - 87. По словам Морозовой, окончательные цифры будут обнародованы по итогам верификации.і
- По информации Офиса президента, Украине пока передали 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену.
- По информации источника УП, приближенного к обмену удерживаемыми лицами, на территорию ОРДЛО в рамках обмена отказались переходить 22 человека.