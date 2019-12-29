Сенцов об обмене: То, за что боролись украинцы, идет прахом

Освобожденный из российского заключения политзаключенный Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих граждан из плена РФ и боевиков ОРДЛО, но не ценой осквернения ценностей.

Источник: Сообщение Сенцова в Facebook от 29 декабря

Прямая речь: "Часть наших пленных вернется домой. ... Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и дальше будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев".

"И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" и для нового возвращения своих заложников украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости . За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов".

Детали: Сенцов добавил, что страна "должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые сражались герои, потому что они не скажут спасибо за то, что ... почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось, что то, за что боролись украинцы, идет прахом".