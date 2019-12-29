Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов об обмене: То, за что боролись украинцы, идет прахом

Воскресенье, 29 декабря 2019, 12:57
Сенцов об обмене: То, за что боролись украинцы, идет прахом

Освобожденный из российского заключения политзаключенный Олег Сенцов считает, что Украина должна возвращать своих граждан из плена РФ и боевиков ОРДЛО, но не ценой осквернения ценностей.

Источник: Сообщение Сенцова в Facebook от 29 декабря

Прямая речь: "Часть наших пленных вернется домой. ... Кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и дальше будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев".

"И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" и для нового возвращения своих заложников украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том, что этот шаг лишает нас главного - справедливости . За эту справедливость мы стояли на Майдане, и смогли победить. За эту справедливость мы боремся и в дальнейшем, против оккупантов".

Детали: Сенцов добавил, что страна "должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые сражались герои, потому что они не скажут спасибо за то, что ... почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось, что то, за что боролись украинцы, идет прахом".

Напомним,

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" продолжается обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.
  • По данным украинских СМИ, в Украину в рамках обмена вернутся, по меньшей мере, 7 военнослужащих.
  • Так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что боевики готовы передать украинской стороне 55 человек, а Украина в свою очередь - 87. По словам Морозовой, окончательные цифры будут обнародованы по итогам верификации.і
  • По информации Офиса президента, Украине пока передали 25 человек. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что среди них 4 военных, которые долгое время находились в плену.
  • По информации источника УП, приближенного к обмену удерживаемыми лицами, на территорию ОРДЛО в рамках обмена отказались переходить 22 человека

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеОРДЛОМайданСенцов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
пленные
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
Украина вернула из российского плена еще 45 военных и 2 детей
Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
Последние новости
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
Все новости...
Реклама: