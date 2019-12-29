Пристайко: Главным приоритетом остается освобождение "всех на всех"
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Воскресенье, 29 декабря 2019, 17:18
Несмотря на обмен удерживаемыми лицами, состоявшегося 29 декабря, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан Украины в формате "всех на всех".
Источник: заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко в Twitter
Прямая речь: "Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров в рамках "Норманди" выполняется".
"На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - добавил Пристайко.
Украинская правда
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