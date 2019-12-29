Пристайко: Главным приоритетом остается освобождение "всех на всех"

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 17:18

Несмотря на обмен удерживаемыми лицами, состоявшегося 29 декабря, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан Украины в формате "всех на всех".

Источник: заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко в Twitter

Прямая речь: "Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров в рамках "Норманди" выполняется".

"На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - добавил Пристайко.

Украинская правда
Темы: пленные Росcия нормандский формат Пристайко ОРДЛО


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