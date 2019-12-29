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Пристайко: Главным приоритетом остается освобождение "всех на всех"

Воскресенье, 29 декабря 2019, 16:18
Пристайко: Главным приоритетом остается освобождение всех на всех

Несмотря на обмен удерживаемыми лицами, состоявшегося 29 декабря, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан Украины в формате "всех на всех".

Источник: заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко в Twitter

Прямая речь: "Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров в рамках "Норманди" выполняется".

"На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - добавил Пристайко.

Напомним,

  • 9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".

  • 29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

  • В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.

  • По данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане. 

Украинская правда
Темы: пленныеРосcиянормандский форматПристайкоОРДЛО
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