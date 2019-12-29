Пристайко: Главным приоритетом остается освобождение "всех на всех"
Несмотря на обмен удерживаемыми лицами, состоявшегося 29 декабря, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан Украины в формате "всех на всех".
Источник: заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко в Twitter
Прямая речь: "Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров в рамках "Норманди" выполняется".
"На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - добавил Пристайко.
Напомним,
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9 декабря 2019 года в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
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29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
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В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
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По данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.