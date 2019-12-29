В РФ уже ждут, что Киев закрепит особый статус Донбасса в Конституции
Представитель РФ на переговорах по урегулированию конфликта в ТКГ в Минске Борис Грызлов выразил ожидание, что после обмена удерживаемыми лицами Киев "сможет перейти к реализации своих обязательств" и закреплению особого статуса Донбасса в Конституции.
Источник: комментарий Грызлова журналистам 29 декабря, сообщает ТАСС
Детали: По словам представителя РФ, обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье, - "шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, зафиксированных в Минских договоренностях".
Пряма речь Грызлова: "Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции".
Детали: Грызлов также добавил, что Киев "взял на себя обязательство не преследовать освобождаемых лиц".
Дословно: "Стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. В рамках этого соглашения стороны обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", - заявил Грызлов.
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Предыстория:
- 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
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Среди прочего стороны договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
Напомним,
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29 декабря на КПВВ "Майорское" состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.
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В Украину вернули 76 человек. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, при этом готова была выдать 141 человек, но 14 из них отказались возвращаться на территорию ОРДЛО.
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По данным адвоката Валентина Рыбина, в рамках обмена Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне боевиков ОРДЛО, и пять экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане.