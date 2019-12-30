Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы

Адвокаты подозреваемой Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

Источник: hromadske

Прямая речь адвоката Николая Ореховского: "В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала".

Детали: Защитники утверждают, что на видео не Яна Дугарь, а "случайное лицо". В частности, они обращают внимание на татуировку, которой нет на руке человека на видео.

Образец видео для экспертизы датирован 11 июлем 2016 года. По словам адвокатов, в этот день Яна была за границей.

Есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля она была в воинской части 66 в Донецкой области. С 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась на службе.

Адвокаты заявили, что следователи не обращались в воинскую часть, чтобы выяснить, где находилась подозреваемая в эти дни.

Также они уверяют, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко и Юлией Кузьменко в этом году, а с Андреем Антоненко не знакома вообще.

Предыстория:

13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.

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