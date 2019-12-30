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Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы

Понедельник, 30 декабря 2019, 18:48
Адвокаты Дугарь по делу Шеремета: Доказательства следствия сфальсифицированы

Адвокаты подозреваемой Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

Источник: hromadske

Прямая речь адвоката Николая Ореховского: "В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, что она эту часть покидала".

Детали: Защитники утверждают, что на видео не Яна Дугарь и вообще "случайное лицо". В частности, они обращают внимание на татуировку, которой нет на руке человека на видео.

Образец видео для экспертизы датирован 11 июлем 2019 года - днем, когда якобы Яну зафиксировали на камере в магазине. По словам адвокатов, в этот день Яна была за границей.

Есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля 2016 года она была в воинской части 66 в Донецкой области. С 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась на службе.

Адвокаты заявили, что следователи не обращались в воинскую часть, чтобы выяснить, где находилась подозреваемая в эти дни.

Также они уверяют, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко и Юлией Кузьменко в этом году, а с Андреем Антоненко не знакома вообще.

Предыстория:

  • 13 декабря подозреваемого в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала видеокамеры возле дома Шеремета за несколько дней до убийства. Полиция называет ее "разведчицей".
  • 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.
  • По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
  • Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в стране.

Узнать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

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Темы: Дело Шеремета
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