На границе задержали двух россиян с ружьем: прокрались в Украину поохотиться

Пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян-охотников, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: Пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы, патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе Харьковской области.

Мужчин сразу задержали. Оказалось, что двое россиян, 1982 и 1985 рождения решили тайно пересечь границу с РФ в Украину, чтобы устроить незаконную охоту. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.

Сейчас оружие и боеприпасы правоохранители изъяли.

Дословно ГПСУ: "За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составили соответствующие административные материалы".

Дополнительно: Относительно их судьбы пресс-секретаря ГПСУ Андрей Демченко уточнил "Украинской правде", что задержанных повезли в суд, который и определит меру ответственности.