На границе задержали двух россиян с ружьем: прокрались в Украину поохотиться

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Среда, 4 декабря 2019, 12:54

Пограничники Харьковского отряда задержали двух россиян-охотников, которые незаконно пересекли российско-украинскую границу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничный наряд заметил двух неизвестных вблизи границы, патрулируя участок в районе населенного пункта Уды в Золочевском районе  Харьковской области.

 

Мужчин сразу задержали. Оказалось, что двое россиян, 1982 и 1985 рождения решили тайно пересечь границу с РФ в Украину, чтобы устроить незаконную охоту. Мужчины имели с собой ружье и 25 патронов к нему.

Сейчас оружие и боеприпасы правоохранители изъяли.

 

Дословно ГПСУ: "За незаконное пересечение границы, нарушение правил использования объектов животного мира и нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки оружия, боеприпасов на иностранцев составили соответствующие административные материалы. Их дальнейшую судьбу решит суд".

Украинская правда
Темы: Пограничная служба Росcия


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