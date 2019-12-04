Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии возобновили дело против премьер-министра

Среда, 4 декабря 2019, 14:09

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан отменил решение о прекращении дела премьер-министра Андрея Бабиша и его эксперта по вопросам субсидий Яны Маеровой по обвинению в мошенничестве, связанном с субсидиями Европейского Союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

Земан описал прекращение производства как незаконное и преждевременное. Дело возвращается в Прагу к надзирающему прокурору.

В то же время привлечение к уголовной ответственности четырех других обвиняемых - членов семьи Бабиша - окончательно прекращено. "Не удалось доказать их субъективную сторону вины, их активное участие в процессе получения субсидии и знание того, что изменение структуры акционеров должно быть связано с выплатой субсидий", - пояснил Земан.

Дело против Бабиша, миллиардера, владеющего химической, пищевой, сельскохозяйственной и медиагруппой Agrofert, касалось субсидии в 2 миллиона евро, которую десять лет назад ЕС выделил на строительство конференц-центра "Гнездо аиста" за пределами Праги.

В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решила переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Полиция заявила, что Бабиш передал право собственности на компанию своей жене и другим родственникам, чтобы она соответствовала условиям финансирования, предназначенных для малых предприятий. Он отрицал, что совершил какие-либо правонарушения.

Напомним, на днях СМИ сообщили, что аудит Еврокомиссии установил конфликт интересов Бабиша в связи с его деятельностью в качестве премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого политик был. По данным чешских СМИ, из-за этого Чехии вероятно придется вернуть в европейскую казну 451 млн крон (18 млн евро).

Темы: ЧехияКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Чехия
Парламент Чехии одобрил оборонное соглашение с США
Чешский министр: ЕС станет равноправным глобальным игроком только когда будет федерацией
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
Последние новости
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
Все новости...
Реклама: