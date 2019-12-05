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Коболев давал показания в деле клиентов Джулиани

Четверг, 5 декабря 2019, 02:33

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев дал показания федеральным прокурорам в Нью-Йорке по делу Льва Парнаса и Игоря Фрумана, клиентов адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Источник: CNN

Детали: По мнению прокуроров, Парнас и Фруман могли пытаться заменить Коболева в должности на более лояльного человека, которой был бы полезным для собственных бизнес-интересов.

Адвокат главы "Нафтогаза" заявил, что его клиент добровольно общался с представителями Минюста и сообщил, что пока нет целесообразности комментировать это дело.

Как пишет CNN, интерес прокуроров к деятельности вокруг "Нафтогаза" указывает на возможное расширение обвинений против клиентов Джулиани. Сейчас их обвиняют только в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа.

Ранее прокуроры имели разговор с Андреем Фаворовым, руководителем интегрированного газового бизнеса в "Нафтогазе". По их мнению, именно Фаворова Парнас и Фруман хотели видеть на посту главы газовой компании.

Что предшествовало: Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

Узнать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа

Предыстория: 

  • 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. 
  • Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
  • СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
  • Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.
  • Как сообщает Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
  • По данным Associated Press, Фруман и Парнас пытались влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" с целью дальнейшего подписания выгодных контрактов для своих компаний. В начале марта они якобы продвигали идею замены Андрея Коболева на должности председателя правления НАК Нафтогаз на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании.
  • Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщения о том, что США оказывали давление на Украину с целью ввести определенных людей в состав правления "Нафтогаза", заявив, что он лишь рекомендовал некоторые фигуры по просьбе украинского правительства.
  • 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
  • Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: НефтегазСША
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