Коболев давал показания в деле клиентов Джулиани

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев дал показания федеральным прокурорам в Нью-Йорке по делу Льва Парнаса и Игоря Фрумана, клиентов адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Источник: CNN

Детали: По мнению прокуроров, Парнас и Фруман могли пытаться заменить Коболева в должности на более лояльного человека, которой был бы полезным для собственных бизнес-интересов.

Адвокат главы "Нафтогаза" заявил, что его клиент добровольно общался с представителями Минюста и сообщил, что пока нет целесообразности комментировать это дело.

Как пишет CNN, интерес прокуроров к деятельности вокруг "Нафтогаза" указывает на возможное расширение обвинений против клиентов Джулиани. Сейчас их обвиняют только в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа.

Ранее прокуроры имели разговор с Андреем Фаворовым, руководителем интегрированного газового бизнеса в "Нафтогазе". По их мнению, именно Фаворова Парнас и Фруман хотели видеть на посту главы газовой компании.

Что предшествовало: Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев готов дать показания в федеральном расследовании США в отношении адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани.

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