На пожаре в Одессе исчез директор института НАН
Во время пожара в здании одесского колледжа бесследно исчез директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница института Галина Иванович.
Источник: Facebook-страница министра образования и науки Анны Новосад
Дословно: "Без вести пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница института Галина Иванович".
Детали: По словам Новосад, сейчас в больницах Одессы находятся еще 29 человек. Часть из них, как пишет министр, в крайне тяжелом состоянии.
В то же время, по данным службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара пострадали 27 человек (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).
Пожар охватил помещение сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.
Пожарные борются с огнем уже сутки, но пожар до сих пор не удалось ликвидировать.
Лишь после ликвидации спасатели смогут провести поисковые работы в помещении.
4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая пока - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
Новосад также сообщила, что 5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов колледжа в другие здания.
Ранее сообщалось, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. Однако в результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- В результате пожара погибла несовершеннолетняя.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.