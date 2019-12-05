Во время пожара в здании одесского колледжа бесследно исчез директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница института Галина Иванович.

Источник: Facebook-страница министра образования и науки Анны Новосад

Дословно: "Без вести пропавшими являются 14 человек, среди которых и директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров и работница института Галина Иванович".

Детали: По словам Новосад, сейчас в больницах Одессы находятся еще 29 человек. Часть из них, как пишет министр, в крайне тяжелом состоянии.

В то же время, по данным службы по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара пострадали 27 человек (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГСЧС).

Пожар охватил помещение сразу нескольких учреждений: Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также Института археологии, Института биологии южных морей НАН и Бюро технической инвентаризации города.

Пожарные борются с огнем уже сутки, но пожар до сих пор не удалось ликвидировать.

Лишь после ликвидации спасатели смогут провести поисковые работы в помещении.

4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.

По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая пока - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.

Новосад также сообщила, что 5 декабря состоится Совет директоров колледжей Одесской области. Во время Совета будет решен вопрос о переносе обучения студентов колледжа в другие здания.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибла преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анна Бородюк. Однако в результате опознания тела родственниками эта информация не подтвердилась.

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