Пропавшие в одесском пожаре звонили близким: прощались и говорили, что задыхаются
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Четверг, 5 декабря 2019, 14:24
После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. Некоторые из исчезнувших звонили родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.
Источник: заявление начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, "Думская"
Детали: В полиции также не могут установить информации по еще одному человеку.
Прямая речь Беха: "Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность".
Официальный список пропавших:
- Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
- Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
- Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
- Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
- Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
- Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
- Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
- Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
- Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
- Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
- Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
- Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
- Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
- Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
- По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
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