Пропавшие в одесском пожаре звонили близким: прощались и говорили, что задыхаются

После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. Некоторые из исчезнувших звонили родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.

Источник: заявление начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, "Думская"

Детали: В полиции также не могут установить информации по еще одному человеку.

По словам Беха, правоохранители уже провели 44 допроса и уже имеют понимание по поводу случившегося, хотя некоторые свидетельства людей противоречивы.

Возгорание произошло в 9-м кабинете около 10.00.

Полицейский добавил, что после 5 мин возгорания уже горело 700 кв.м. Бех заверил, что группа экспертов должна изучить состояние дома.

Прямая речь Беха: "Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность".

Официальный список пропавших:

Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка; Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

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