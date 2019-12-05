Пропавшие в одесском пожаре звонили близким: прощались и говорили, что задыхаются

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Четверг, 5 декабря 2019, 14:24

После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. Некоторые из исчезнувших звонили родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.  

Источник: заявление начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха  на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, "Думская"

Детали: В полиции также не могут установить информации по еще одному человеку.

 

Прямая речь Беха: "Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность".

Официальный список пропавших:

  1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;
  2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.
  3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.
  4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.
  5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.
  6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.
  7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.
  8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.
  9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.
  10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.
  11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.
  12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.
  13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.
  14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
  • По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.

Темы: пожар Одесса


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