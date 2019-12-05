На пепелище в Одесском колледже нашли тело женщины
4827 просмотров
Четверг, 5 декабря 2019, 21:11
На месте пожара в одесском колледже найдено тело неустановленной взрослой женщины
Источник: пресс-служба полиции Одесской области
Дословно в сообщении: "Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность".
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
- По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналовили объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.
powered by lun.ua