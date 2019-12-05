На пепелище в Одесском колледже нашли тело женщины

На месте пожара в одесском колледже найдено тело неустановленной взрослой женщины

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно в сообщении: "Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность".

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