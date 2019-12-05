На пепелище в Одесском колледже нашли тело женщины

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Четверг, 5 декабря 2019, 21:11

На месте пожара в одесском колледже найдено тело неустановленной взрослой женщины

Источник: пресс-служба полиции Одесской области

Дословно в сообщении: "Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность".

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.
  • По данным на утро 5 декабря, единственная погибшая - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналовили объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. 

Темы: Одесса пожар полиция


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