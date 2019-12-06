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Пожар в одесском колледже: идентифицировали тело женщины, найденное под завалами

Пятница, 6 декабря 2019, 11:44
Спасатели продолжают разбирать завалы

Тело, которое после пожара обнаружили под завалами здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, принадлежит преподавательнице.

Источник: координационное совещание в Одесской облгосадминистрации

Детали: Чиновники отчитались, что по состоянию на 9 утра 6 декабря в результате пожара пострадал 31 человек, 2 человека погибли. В лечебно-профилактических учреждениях остаются 22 человека, из них 9 детей.

Прямая речь представительницы департамента здравоохранения ОГА Ирины Малик: "По данным судебно-медицинских экспертов есть два человека, которые погибли. Вчера было доставлено тело 43-летней Бортюк Анны Леонидовны, преподавательницы этого колледжа. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало отравление предметами горения".

Дополнительно: По информации Национальной полиции, судьба 14 человек остается неизвестной, их продолжают разыскивать.

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
  • Лишь через несколько часов пожарным удалось локализовать пожар. Его тушили всю ночь.
  • Утром 5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
  • Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
  • По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналовили объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
  • После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента. 
  • 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело женщины.

Валентина Романенко, УП
Темы: пожарОдесса
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