Пожар в одесском колледже: идентифицировали тело женщины, найденное под завалами

Тело, которое после пожара обнаружили под завалами здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, принадлежит преподавательнице.

Источник: координационное совещание в Одесской облгосадминистрации

Детали: Чиновники отчитались, что по состоянию на 9 утра 6 декабря в результате пожара пострадал 31 человек, 2 человека погибли. В лечебно-профилактических учреждениях остаются 22 человека, из них 9 детей.

Прямая речь представительницы департамента здравоохранения ОГА Ирины Малик: "По данным судебно-медицинских экспертов есть два человека, которые погибли. Вчера было доставлено тело 43-летней Бортюк Анны Леонидовны, преподавательницы этого колледжа. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало отравление предметами горения".

Дополнительно: По информации Национальной полиции, судьба 14 человек остается неизвестной, их продолжают разыскивать.

Предыстория: