Пожар в одесском колледже: идентифицировали тело женщины, найденное под завалами
Тело, которое после пожара обнаружили под завалами здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, принадлежит преподавательнице.
Источник: координационное совещание в Одесской облгосадминистрации
Детали: Чиновники отчитались, что по состоянию на 9 утра 6 декабря в результате пожара пострадал 31 человек, 2 человека погибли. В лечебно-профилактических учреждениях остаются 22 человека, из них 9 детей.
Прямая речь представительницы департамента здравоохранения ОГА Ирины Малик: "По данным судебно-медицинских экспертов есть два человека, которые погибли. Вчера было доставлено тело 43-летней Бортюк Анны Леонидовны, преподавательницы этого колледжа. По предварительному заключению судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало отравление предметами горения".
Дополнительно: По информации Национальной полиции, судьба 14 человек остается неизвестной, их продолжают разыскивать.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
- Лишь через несколько часов пожарным удалось локализовать пожар. Его тушили всю ночь.
- Утром 5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
- Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями.
- По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналовили объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.
- После пожара в одесском колледже числятся пропавшими 14 человек, среди них – 4 студента.
- 5 декабря на месте пожара в одесском колледже нашли тело женщины.