Правительство создало комиссию для расследования пожара в Одессе

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Пятница, 6 декабря 2019, 12:50

В Кабинете министров создана комиссия по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям последний раз проверяла пожарную безопасность в учреждении в начале 2014 года.

Источник: Алексей Гончарук в Facebook, МВД, Слідство.Інфо

Дословно Гончарук: "Комиссия должна установить причины пожара...До 20 декабря доложить о результатах.

Поручил ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей".

Детали Комиссия также должна оказать помощь семьям пострадавших.

Главой комиссии стал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. В ее состав также вошли министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр соцполитики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, начальник Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской облгосадминистрации.

По состоянию на 9 утра 6 декабря спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара. Из-за пожара пострадал 31 человек, 2 человека погибли. В лечебно-профилактических учреждениях остаются 22 человека, из них 9 детей.

Предыстория:

  • Утром 4 декабря в Одесском колледже на 3 этаже возник пожар.
  • 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
  • По словам студентов, не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании.
  • Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти из-за использования электрообогревателей. Труханов также объявил двухдневный траур.
  • 5 декабря на месте пожара обнаружено тело 43-летней преподавательницы Анны Бортюк. По предварительному заключению судмедэкспертов, причиной смерти стало отравление предметами горения.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Одесса пожар


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