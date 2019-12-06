Правительство создало комиссию для расследования пожара в Одессе
В Кабинете министров создана комиссия по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям последний раз проверяла пожарную безопасность в учреждении в начале 2014 года.
Источник: Алексей Гончарук в Facebook, МВД, Слідство.Інфо
Дословно Гончарук: "Комиссия должна установить причины пожара...До 20 декабря доложить о результатах.
Поручил ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска, где постоянно находится большое количество людей".
Детали Комиссия также должна оказать помощь семьям пострадавших.
Главой комиссии стал первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой. В ее состав также вошли министр развития и экономики Тимофей Милованов, министр развития общин Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр соцполитики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, начальник Нацполиции Игорь Клименко и представители Одесской облгосадминистрации.
По состоянию на 9 утра 6 декабря спасатели продолжают разбирать завалы на месте пожара. Из-за пожара пострадал 31 человек, 2 человека погибли. В лечебно-профилактических учреждениях остаются 22 человека, из них 9 детей.
Предыстория:
- Утром 4 декабря в Одесском колледже на 3 этаже возник пожар.
- 5 декабря президент сообщил о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко.
- По словам студентов, не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие учащиеся не сразу узнали о возгорании.
- Мэр Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти из-за использования электрообогревателей. Труханов также объявил двухдневный траур.
- 5 декабря на месте пожара обнаружено тело 43-летней преподавательницы Анны Бортюк. По предварительному заключению судмедэкспертов, причиной смерти стало отравление предметами горения.