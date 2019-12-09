У Зеленского говорят, что переговоры "четверки" продлятся еще несколько часов

Переговоры в нормандской формате будут продолжаться еще "несколько часов".

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Париже

Прямая речь Тимошенко: "(Нормандская четверка лидеров - ред.) проходится по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта, который будет подписан. Я думаю, что это еще несколько часов будет длиться.

Я не могу сказать, о чем конкретно говорят, потому что это закрытые переговоры в Нормандском формате. Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и прокомуникують именно к тому, к чему они договорились".

Детали: Тимошенко рассказал, что от Украины на встрече присутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, советник президента Руслан Демченко и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Он также сказал, что двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина еще не было, но как только она состоится кто-то выйдет к журналистам. Тимошенко охарактеризовал атмосферу как "рабочую".

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що зараз проходить чотиристороння зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини — каже, проходяться по кожному пункту заготовленого комюніке pic.twitter.com/WNeCfbLeYz — hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019

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