Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского говорят, что переговоры "четверки" продлятся еще несколько часов

Понедельник, 9 декабря 2019, 19:05
У Зеленского говорят, что переговоры четверки продлятся еще несколько часов

Переговоры в нормандской формате будут продолжаться еще "несколько часов".

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Париже

Прямая речь Тимошенко: "(Нормандская четверка лидеров - ред.) проходится по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта, который будет подписан. Я думаю, что это еще несколько часов будет длиться.

Я не могу сказать, о чем конкретно говорят, потому что это закрытые переговоры в Нормандском формате. Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и прокомуникують именно к тому, к чему они договорились".

Детали: Тимошенко рассказал, что от Украины на встрече присутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, советник президента Руслан Демченко и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Он также сказал, что двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина еще не было, но как только она состоится кто-то выйдет к журналистам. Тимошенко охарактеризовал атмосферу как "рабочую".

Читайте также: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире

"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"

Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже

Предыстория:

  • "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
  • 3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  • Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
  • Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
  • Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
  • В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".
  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
  • 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам,  этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
  • Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийнормандский формат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
За 500 дней полномасштабной войны 298 украинцам и украинкам присвоено звание Героя Украины – Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фотоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
Все новости...
Реклама: