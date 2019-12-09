У Зеленского говорят, что переговоры "четверки" продлятся еще несколько часов
Переговоры в нормандской формате будут продолжаться еще "несколько часов".
Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в Париже
Прямая речь Тимошенко: "(Нормандская четверка лидеров - ред.) проходится по каждому пункту коммюнике и живо обсуждают каждый пункт и доходят до какого-то финального проекта, который будет подписан. Я думаю, что это еще несколько часов будет длиться.
Я не могу сказать, о чем конкретно говорят, потому что это закрытые переговоры в Нормандском формате. Как только будет подготовлен финальный проект коммюнике, четыре лидера выйдут к СМИ и прокомуникують именно к тому, к чему они договорились".
Детали: Тимошенко рассказал, что от Украины на встрече присутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак, советник президента Руслан Демченко и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
Он также сказал, что двусторонней встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина еще не было, но как только она состоится кто-то выйдет к журналистам. Тимошенко охарактеризовал атмосферу как "рабочую".
Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що зараз проходить чотиристороння зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини — каже, проходяться по кожному пункту заготовленого комюніке pic.twitter.com/WNeCfbLeYz— hromadske (@HromadskeUA) December 9, 2019
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Предыстория:
- "Нормандская четверка" на высшем уровне давно не собиралась, хотя президент Владимир Зеленский призывал к такой встрече с начала августа. В итоге, ее назначили на 9 декабря в Париже. Этому предшествовали: ряд разговоров лидеров, обмен заключенными между Киевом и Москвой, разведение сил на трех тестовых участках Донбасса и возвращение Россией украинских военных кораблей.
- 3 декабря Зеленский провел совещание в рамках подготовки к встрече в "нормандском формате", на которой обсудили пять сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса. 7 декабря президент также проведет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Зеленский надеется, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным будет достигнута договоренность об обмене пленными и политзаключенными "всех на всех" до Нового года. Также он планирует говорить о выводе всех незаконных вооруженных формирований с Донбасса, проведении местных выборов в ОРДЛО, сроках возврата восточной границы под контроль Украины.
- Помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне говорил о готовности Украины в случае успешных переговоров "нормандского формата" изменить Конституцию в направлении децентрализации и продлить действие закона об особенностях местного самоуправления на сейчас неподконтрольной территории Донбасса.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что в Париже уступок Киева не будет. Он назвал такие "красные линии" переговоров: неизменные внешнеполитические приоритеты, контроль Киева над границей, выборы – только при отсутствии незаконных вооруженных формирований, отсутствие прямых переговоров с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
- В то же время, в Кремле не возлагали больших надежд на переговоры в "нормандском формате".
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса. Но выборы могут состояться только по законодательству Украины, то есть после возвращения Киевом контроля там, и после вывода вооруженных формирований с Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. По его словам, этот документ не может предусматривать автономию ОРДЛО.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что если будет принято нечто такое,что не будет согласовано с "ЛНР" и "ДНР", то мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призвала украинскую сторону пролонгировать на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.