В ГБР заявили, что под руководством Трубы оно не справилось с задачами

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Среда, 1 января 2020, 19:30
Роман Труба

В Государственном бюро расследований, где недавно сменился руководитель, заявили, что по итогам 2019 года оно "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности.

Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением.

Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений".

Детали: В ГБР попросили присылать письма с информацией о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Также можно записаться на личный прием к руководству бюро.

"Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", - говорится в сообщении.

Что было раньше: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

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Предыстория

  • 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект о перезагрузке ГБР с поправкой №318, которая предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей с ГПУ.
  • Этот документ предусматривает досрочное прекращение полномочий председателя Государственного бюро расследований Романа Трубы и его заместителей.

Украинская правда
Темы: ГБР Труба


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