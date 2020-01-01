В ГБР заявили, что под руководством Трубы оно не справилось с задачами

В Государственном бюро расследований, где недавно сменился руководитель, заявили, что по итогам 2019 года оно "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности.

Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением.

Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений".

Детали: В ГБР попросили присылать письма с информацией о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Также можно записаться на личный прием к руководству бюро.

"Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение", - говорится в сообщении.

Что было раньше: 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа "Слуги народа", председателя комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

Читайте также: Трубу сорвало. Как и за что Зеленский и Рада разогнали руководство ГБР

Предыстория: