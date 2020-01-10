СМИ: Иран хочет самостоятельно изъять данные "черного ящика" самолета МАУ

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Пятница, 10 января 2020, 11:58

Иран заявил, что хочет самостоятельно изъять записи "черного ящика" с украинского авиалайнера, потерпевшего крушение над Тегераном

Источник: Reuters со ссылкой на представитель иранской авиации

Дословно в сообщении: "Иран, который отрицает, что Боинг 737-800 был сбит ракетой, заявил, что может потребоваться один или два месяца для извлечения информации из голосовых записывающих устройств и регистраторов данных о полете".

Там добавили, что в случае, если понадобится помощь, то они могут привлечь Россию, Канаду, Францию или Украину.

Представитель иранской авиации также заявил, что расследование может занять один или два года.

Что было раньше: Накануне иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал данные разведки, которые свидетельствуют о том, что украинский "Боинг" сбила иранская ракета.

Кроме того, в четверг несколько западных СМИ обнародовали версию спецслужб США о падении самолета МАУ в Иране. Они подозревают, что авиалайнер был ошибочно сбит иранской ракетой российского производства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил о наличии определенного объема информации, которая позволяет предположить, что украинский самолет в Иране был сбит ракетой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадания ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить доказательства, касающиеся катастрофы самолета МАУ в Иране.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Темы: катастрофы Иран


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