Дело импичмента Трампа поступит в Сенат на следующей неделе

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе отправит в Сенат статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: Politico

Детали: Об этом говорится в письме адресованном демократам. Пелоси отмечает в нем, что попросила главу юридического комитета Сената Джерри Надлера быть готовым вынести на обсуждение резолюцию о передаче статей в Сенат.

Планируется, что это произойдет в пятницу.

В свою очередь лидер республиканцев в Верхней палате Митч Макконнелл может начать процесс судебного разбирательства вскоре после получения статей. Он доволен, что "все закончилось".

Что предшествовало: Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил о желании в течение нескольких дней начать судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа, даже если для этого нужно будет изменить правила Сената.

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