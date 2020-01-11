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Дело импичмента Трампа поступит в Сенат на следующей неделе

Суббота, 11 января 2020, 00:25
Дело импичмента Трампа поступит в Сенат на следующей неделе

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе отправит в Сенат статьи об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: Politico

Детали: Об этом говорится в письме адресованном демократам. Пелоси отмечает в нем, что попросила главу юридического комитета Сената Джерри Надлера быть готовым вынести на обсуждение резолюцию о передаче статей в Сенат.

Планируется, что это произойдет в пятницу.

В свою очередь лидер республиканцев в Верхней палате Митч Макконнелл может начать процесс судебного разбирательства вскоре после получения статей. Он доволен, что "все закончилось".

Что предшествовало: Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил о желании в течение нескольких дней начать судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа, даже если для этого нужно будет изменить правила Сената.

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Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Украинская правда
Темы: ТрампимпичментСША
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