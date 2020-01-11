Наемники "Вагнера" в Ливии не представляют интересы России - Путин
Суббота, 11 января 2020, 17:59
Президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии есть наемники ЧВК "Вагнер", то они не представляют интересы России.
Источник: заявление Путина 11 января на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости
Прямая речь: "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".
Детали: Также Путин заявил, что в Ливии находится "много всяких наемников", в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе.
Предыстория:
- В начале ноября американское издание The New York Times сообщало, что за последние полтора месяца в рамках кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы с "ПГК Вагнера".
- Сообщалось, что россияне воюют на сторноне лидера восточной части Ливии Халифы Хафтара. На его стороне также Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия.
- Правительство официально поддерживает США и другие западные страны. Однако на практике, как сообщают журналисты, Турция является его единственным покровителем.
- В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании "Вагнер".
- Евросоюз неоднократно призывал к деэскалации насилия в Ливии.
- Наемников "ЧВК Вагнера" фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
- Бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.
- Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе и штурму Луганского аэропорта.