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Наемники "Вагнера" в Ливии не представляют интересы России - Путин

Суббота, 11 января 2020, 17:59
Наемники Вагнера в Ливии не представляют интересы России - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии есть наемники ЧВК "Вагнер", то они не представляют интересы России.

Источник: заявление Путина 11 января на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости

Прямая речь:  "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают". 

Детали: Также Путин заявил, что в Ливии находится "много всяких наемников", в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе.

Предыстория: 

  • В начале ноября американское издание The New York Times сообщало, что за последние полтора месяца в рамках кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы с "ПГК Вагнера".
  • Сообщалось, что россияне воюют на сторноне лидера восточной части Ливии Халифы Хафтара. На его стороне также Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия. 
  • Правительство официально поддерживает США и другие западные страны. Однако на практике, как сообщают журналисты, Турция является его единственным покровителем.
  • В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании "Вагнер".
  • Евросоюз неоднократно призывал к деэскалации насилия в Ливии.
  • Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
  • Бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.
  • Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе и штурму Луганского аэропорта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЛивиявойнаРосcия
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