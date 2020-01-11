Наемники "Вагнера" в Ливии не представляют интересы России - Путин

799 просмотров
Суббота, 11 января 2020, 18:59

Президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии есть наемники ЧВК "Вагнер", то они не представляют интересы России.

Источник: заявление Путина 11 января на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости

Прямая речь:  "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают". 

Детали: Также Путин заявил, что в Ливии находится "много всяких наемников", в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе.

Предыстория: 

  • В начале ноября американское издание The New York Times сообщало, что за последние полтора месяца в рамках кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы с "ПГК Вагнера".
  • Сообщалось, что россияне воюют на сторноне лидера восточной части Ливии Халифы Хафтара. На его стороне также Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия. 
  • Правительство официально поддерживает США и другие западные страны. Однако на практике, как сообщают журналисты, Турция является его единственным покровителем.
  • В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании "Вагнер".
  • Евросоюз неоднократно призывал к деэскалации насилия в Ливии.
  • Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
  • Бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.
  • Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе и штурму Луганского аэропорта.

Темы: Путин Ливия война Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Меркель приехала к Путину поговорить о "Норманди" и Ближнем Востоке 11 января 2020, 18:37
Меркель в субботу едет к Путину обсудить Украину, Иран и Сирию 11 января 2020, 12:03
Путин приехал в аннексированный Крым посмотреть, как пускают ракеты 9 января 2020, 16:40
Все новости
Главные новости
Крушение самолета МАУ: Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления
Украина знала, что самолет МАУ был сбит, еще до заявлений других стран - Данилов
Микроавтобус с украинцами попал в смертельное ДТП в России
Самолет не отклонялся от курса - МАУ
Все новости
читай!

7 привычек, которые помогут прочитать больше книг

семья

7 признаков того, что вы крутые родители

психология

Как уменьшить уровень стресса: 6 простых способов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів