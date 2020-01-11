Наемники "Вагнера" в Ливии не представляют интересы России - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии есть наемники ЧВК "Вагнер", то они не представляют интересы России.

Источник: заявление Путина 11 января на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости

Прямая речь: "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают".

Детали: Также Путин заявил, что в Ливии находится "много всяких наемников", в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе.

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