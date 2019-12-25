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Эрдоган: В Ливии две тысячи бойцов "Вагнера"

Среда, 25 декабря 2019, 19:36
Эрдоган: В Ливии две тысячи бойцов Вагнера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании "Вагнер".

Источник: Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом в Тунисе, сообщает турецкое агентство "Анадолу"

Прямая речь: "Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?"

Детали: Эрдоган также прокомментировал возможность отправки турецкого контингента в Ливию.

Прямая речь: "Турция еще никогда не была "незваным гостем". Если поступит соответствующее обращение от ливийских властей, мы рассмотрим этот вопрос".

"Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже. Мы не должны допустить ущемления прав наших братьев в Ливии".

Что было ранее: В начале ноября американское издание The New York Times сообщало, что за последние полтора месяца в рамках кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы с "ПГК Вагнера".

Сообщалось, что россияне воюют на стороне лидера восточной части Ливии Халифы Хафтара. На его стороне также Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия. Они видят в Хафтаре надежду на восстановление авторитаризма в стране.

Хафтар уже более 5 лет ведет войну против правительства национального единства в западной Ливии, где находится столица Триполи.

Правительство официально поддерживает США и другие западные страны. Однако на практике, как сообщают журналисты, Турция является его единственным покровителем.

Предыстория:

  • После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства.
  • Восток и частично юг Ливии контролирует избранная в 2014 году палата представителей ("правительство в Тобруке"), которую поддерживает фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.
  • В апреле Хафтар начал наступление на Триполи, откуда правит поддерживаемый ООН премьер Фаиз аль-Саррадж. По данным ООН, в результате наступления Хафтара не менее 4500 жителей Триполи оставили город.
  • Евросоюз неоднократно призывал к деэскалации насилия в Ливии.
  • Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
  • Бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.
  • Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе и штурму Луганского аэропорта.

Читайте также: Российская "ЧВК Вагнера" разгоняет протесты в Судане – СБУ

Украинская правда

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Темы: ТурцияЛивияРосcиявойна
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