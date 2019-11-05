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В Ливию прибыли российские снайперы "ЧВК Вагнера" – NYT

Вторник, 5 ноября 2019, 22:50

За последние полтора месяца в рамках кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы "ЧВК Вагнера".

Источник: The New York Times

Детали: По словам трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, внимательно следящих за войной в Ливии, российские снайперы относятся к группе "Вагнера" – связанной с Кремлем частной компании, возглавлявшей российскую интервенцию в Сирии.

По мнению ливийских военных, признаком боеприпасов, которыми пользуются российские наемники, является отсутствие сквозной раны от снайперской пули.

Западный эксперт по вопросам безопасности подтвердил, что также не было сквозных ран от пуль российских снайперов на востоке Украины.

Кроме снайперов, Россия привезла в Ливию усовершенствованные самолеты Сухого, скоординированные ракетные удары и высокоточную артиллерию – все то, что "сделало Москву законодателем гражданской войны в Сирии".

Россияне воюют на стороне лидера восточной части Ливии Халифы Хафтара. На его стороне также Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия. Они видят в Хафтаре надежду на восстановление авторитаризма в стране.

Хафтар уже более 5 лет ведет войну против правительства национального единства в западной Ливии, где находится столица Триполи.

Правительство официально поддерживает США и другие западные страны. Однако на практике, как сообщают журналисты, Турция является его единственным покровителем.

Предыстория:

  • После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии установилось двоевластие. Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства.
  • Восток и частично юг Ливии контролирует избранная в 2014 году палата представителей ("правительство в Тобруке"), которую поддерживает фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.
  • В апреле Хафтар начал наступление на Триполи, откуда правит поддерживаемый ООН премьер Фаиз аль-Саррадж. По данным ООН, в результате наступления Хафтара не менее 4500 жителей Триполи оставили город.
  • Евросоюз неоднократно призывал к деэскалации насилия в Ливии.
  • Наемников "ЧВК Вагнера" ​​фиксировали в Украине, Сирии и других странах.
  • 7 февраля 2018 года в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами атаковали позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разгромлены.
  • Бойцы "ЧВК Вагнера" вероятно участвовали в боях за Дебальцево.
  • Также известно, что члены "группы Вагнера" причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе и штурму Луганского аэропорта.

Читайте также: Российская "ЧВК Вагнера" разгоняет протесты в Судане – СБУ

NYT рассказала подробности разгрома ЧВК Вагнера в Сирии

Украинская правда

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Темы: ЛивияРосcия
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