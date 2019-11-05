За последние полтора месяца в рамках кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы "ЧВК Вагнера".

Источник: The New York Times

Детали: По словам трех высокопоставленных ливийских чиновников и пяти западных дипломатов, внимательно следящих за войной в Ливии, российские снайперы относятся к группе "Вагнера" – связанной с Кремлем частной компании, возглавлявшей российскую интервенцию в Сирии.

По мнению ливийских военных, признаком боеприпасов, которыми пользуются российские наемники, является отсутствие сквозной раны от снайперской пули.

Западный эксперт по вопросам безопасности подтвердил, что также не было сквозных ран от пуль российских снайперов на востоке Украины.

Кроме снайперов, Россия привезла в Ливию усовершенствованные самолеты Сухого, скоординированные ракетные удары и высокоточную артиллерию – все то, что "сделало Москву законодателем гражданской войны в Сирии".

Россияне воюют на стороне лидера восточной части Ливии Халифы Хафтара. На его стороне также Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовская Аравия. Они видят в Хафтаре надежду на восстановление авторитаризма в стране.

Хафтар уже более 5 лет ведет войну против правительства национального единства в западной Ливии, где находится столица Триполи.

Правительство официально поддерживает США и другие западные страны. Однако на практике, как сообщают журналисты, Турция является его единственным покровителем.

Предыстория:

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