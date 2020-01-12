Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Ирана заявил, что США несет ответственность за инциденты в регионе

Воскресенье, 12 января 2020, 21:34
Президент Ирана заявил, что США несет ответственность за инциденты в регионе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что военное присутствие США в регионе сделало его беспокойным и спровоцировало гнев среди народов.

Источник: Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном поздно вечером в воскресенье, сообщает IRNA

Детали: Подчеркнув необходимость коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, Рухани призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в связи с недавней авиакатастрофой украинского самолета МАУ, заявив, что Иран продолжит расследование до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные результаты.

Отмечая, что военное присутствие США в регионе и убийство генерал-лейтенанта Сулеймани сделали регион беспокойным и спровоцировали гнев народов, он сказал, что все должны взяться за руки для восстановления безопасности и позволить миру и спокойствию восторжествовать в регионе.

Охарактеризовав удар Ирана по американской базе Аль-Асад в Ираке как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите страны, он сказал, что американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе.

Левен, со своей стороны, выразил соболезнование в связи с гибелью иранцев в недавней авиакатастрофе самолета МАУ, призвав провести прозрачное расследование для выяснения причин инцидента.

Он отметил, что поскольку напряженность в регионе беспрецедентно возросла, все должны проложить путь к миру и стабильности при уважении суверенитета и территориальной целостности других стран.

По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами против усиления напряженности в регионе и приветствует расширение сотрудничества с Ираном в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Предыстория:

  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. Нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии.
  • В США обвинили Иран в организации нападения на дипмиссию в Багдаде. Официальный Тегеран отрицает свою роль в штурме посольства США.
  • 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
  • Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
  • 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу Аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
  • Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
  • Вскоре после запуска ракет по американским базам иранские военные сбили украинский самолет МАУ Тегеран-Киев. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Только утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИранШвецияСШАкатастрофа МАУ в Иране
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Иран
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Страны Европы готовятся нарушить ядерную сделку с Ираном – The Guardian
Последние новости
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
Обстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:45
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме – Садовый
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
Все новости...
Реклама: