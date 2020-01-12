Президент Ирана заявил, что США несет ответственность за инциденты в регионе
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что военное присутствие США в регионе сделало его беспокойным и спровоцировало гнев среди народов.
Источник: Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном поздно вечером в воскресенье, сообщает IRNA
Детали: Подчеркнув необходимость коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, Рухани призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.
Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в связи с недавней авиакатастрофой украинского самолета МАУ, заявив, что Иран продолжит расследование до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные результаты.
Отмечая, что военное присутствие США в регионе и убийство генерал-лейтенанта Сулеймани сделали регион беспокойным и спровоцировали гнев народов, он сказал, что все должны взяться за руки для восстановления безопасности и позволить миру и спокойствию восторжествовать в регионе.
Охарактеризовав удар Ирана по американской базе Аль-Асад в Ираке как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите страны, он сказал, что американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе.
Левен, со своей стороны, выразил соболезнование в связи с гибелью иранцев в недавней авиакатастрофе самолета МАУ, призвав провести прозрачное расследование для выяснения причин инцидента.
Он отметил, что поскольку напряженность в регионе беспрецедентно возросла, все должны проложить путь к миру и стабильности при уважении суверенитета и территориальной целостности других стран.
По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами против усиления напряженности в регионе и приветствует расширение сотрудничества с Ираном в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
Предыстория:
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке. Нападавшие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии.
- В США обвинили Иран в организации нападения на дипмиссию в Багдаде. Официальный Тегеран отрицает свою роль в штурме посольства США.
- 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе вблизи международного аэропорта Багдада. Погибли восемь человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани.
- Сулеймани был командиром организации, которую США считают террористической. Президент Дональд Трамп заявил, что Сулеймани был "террористом номер один в мире".
- 8 января Иран открыто напал на две американские военные базы – авиабазу Аль-Асад в 160 км к западу от Багдада и аэропорт Эрбиль на севере страны.
- Иранское государственное телевидение заявило, что нападение было местью за убийство Сулеймани.
- Вскоре после запуска ракет по американским базам иранские военные сбили украинский самолет МАУ Тегеран-Киев. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Только утром 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ.