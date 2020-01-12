Президент Ирана заявил, что США несет ответственность за инциденты в регионе

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Воскресенье, 12 января 2020, 22:34

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что военное присутствие США в регионе сделало его беспокойным и спровоцировало гнев среди народов.

Источник: Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном поздно вечером в воскресенье, сообщает IRNA

Детали: Подчеркнув необходимость коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, Рухани призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в связи с недавней авиакатастрофой украинского самолета МАУ, заявив, что Иран продолжит расследование до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные результаты.

Отмечая, что военное присутствие США в регионе и убийство генерал-лейтенанта Сулеймани сделали регион беспокойным и спровоцировали гнев народов, он сказал, что все должны взяться за руки для восстановления безопасности и позволить миру и спокойствию восторжествовать в регионе.

Охарактеризовав удар Ирана по американской базе Аль-Асад в Ираке как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите страны, он сказал, что американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе.

Левен, со своей стороны, выразил соболезнование в связи с гибелью иранцев в недавней авиакатастрофе самолета МАУ, призвав провести прозрачное расследование для выяснения причин инцидента.

Он отметил, что поскольку напряженность в регионе беспрецедентно возросла, все должны проложить путь к миру и стабильности при уважении суверенитета и территориальной целостности других стран.

По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами против усиления напряженности в регионе и приветствует расширение сотрудничества с Ираном в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Украинская правда
Темы: Иран Швеция США


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