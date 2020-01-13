Вся реклама должна быть на украинском с 16 января – Нацсовет

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Понедельник, 13 января 2020, 16:15

С 16 января вся реклама в Украине должна быть выполнена на государственном языке в соответствии со ст.32 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятым 25 апреля 2019 года.

Источник: сайт Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Дословно: "С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке".

Детали: В то же время телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

Также допускается размещение рекламы на одном из официальных языков ЕС в печатных СМИ, издаваемых на этом языке.

В Нацсовете напомнили, что за нарушение закона грозит штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 5100 гривен) или предупреждение, если нарушение совершено впервые.

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Предыстория:

  • 25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 16 июля 2019 года закон вступил в силу. 
  • Он закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • Публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности.

Украинская правда
Темы: законодательство язык реклама


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