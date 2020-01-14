Рада не будет заниматься землей на этой неделе – Корниенко

Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать второе чтение законопроекта №2178-10 от "Слуги народа" о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Источник: заявление первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и главы фракции Давида Арахамии, Интерфакс-Украина, Укринформ

Прямая речь Корниенко: "Я не думаю, что на этой неделе не будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы".

Детали: По словам Корниенко, в повестке дня этой пленарной неделе, 14-17 января, этот вопрос отсутствует.

Арахамия заявил, что рассмотрение законопроекта может заблокировать работу Рады.

Таку пачку паперу отримає кожен депутат @verkhovna_rada, щоб ознайомитись зі змінами до закону про обіг землі сільськогосподарського призначення 💁‍♂️ pic.twitter.com/4ncLtjdemz — ЧЕСНО (@chesno_movement) January 14, 2020

Прямая речь Арахамии: "Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент".

Что было раньше: 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Законопроект поддержали только нардепы от "Слуги народа" - 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.

Ко второму чтению проекта закона подали более 4000 поправок. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака, рассмотрение законопроекта может занять от 3 часов до 2 месяцев.

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