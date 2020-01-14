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Рада не будет заниматься землей на этой неделе – Корниенко

Вторник, 14 января 2020, 11:21
Рада не будет заниматься землей на этой неделе – Корниенко

Верховная Рада на этой пленарной неделе не будет рассматривать второе чтение законопроекта №2178-10 от "Слуги народа" о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Источник: заявление первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко и главы фракции Давида Арахамии, Интерфакс-Украина, Укринформ

Прямая речь Корниенко: "Я не думаю, что на этой неделе не будет. Вы же видите, что наших коллег по парламенту беспокоит процедура, меморандум, какие-то еще там нюансы".

Детали: По словам Корниенко, в повестке дня этой пленарной неделе, 14-17 января, этот вопрос отсутствует.

Арахамия заявил, что рассмотрение законопроекта может заблокировать работу Рады.

Прямая речь Арахамии: "Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент".

Что было раньше: 13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Законопроект поддержали только нардепы от "Слуги народа" - 227 нардепов и 13 внефракционных парламентариев.

Ко второму чтению проекта закона подали более 4000 поправок. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака, рассмотрение законопроекта может занять от 3 часов до 2 месяцев.

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Предыстория:

  • В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.
  • Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.
  • Согласно ноябрьскому опросу "Центра Разумкова", 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория. 
  • В 2017 году лидер "ЕС", в то время президент Петр Порошенко называл неконституционным мораторий на продажу земли и призывал как можно скорее провести земельную реформу.
  • В апреле 2019 года Порошенко заявлял, что прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
  • Фракции "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь", "Европейской солидарности" и депутатская группа "За будущее" выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Украинская правда

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Темы: землязаконодательствоВерховная РадаСлуга народа
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