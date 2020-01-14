Рада планирует внеочередное заседание по децентрализации – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал на 24 января внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление Арахамии в кулуарах парламента

Детали: На вопрос журналистов, состоится ли внеочередное заседание 24 января, депутат ответил: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование до следующей сессии...".

Арахамия также пояснил, что если Конституционный суд не успеет к этому времени дать заключение по законопроекту №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", то потребности во внеочередном заседании не будет.

Политик добавил, что на внеочередном заседании Рады не планируют рассматривать вопрос кадровых изменений в правительстве.

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