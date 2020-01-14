Рада планирует внеочередное заседание по децентрализации – Арахамия

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Вторник, 14 января 2020, 12:40

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал на 24 января внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление Арахамии в кулуарах парламента

Детали: На вопрос журналистов, состоится ли внеочередное заседание 24 января, депутат ответил: "Да, будет. По теме децентрализации. Нам предстоит дополнительное голосование до следующей сессии...".

Арахамия также пояснил, что если Конституционный суд не успеет к этому времени дать заключение по законопроекту №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)", то потребности во внеочередном заседании не будет.

Политик добавил, что на внеочередном заседании Рады не планируют рассматривать вопрос кадровых изменений в правительстве.

Знать больше: Округа и префекты. Как в Украине могут появиться "смотрящие" от Зеленского

Предыстория:

  • 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в Конституцию относительно децентрализации власти.
  • В июле 2019 года Корниенко как глава избирательного штаба партии "Слуга народа" заявлял, что команда президента планирует провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами.
  • 13 декабря Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти – и 16 декабря появился его текст: президент предлагает ликвидировать понятие "район"; ввести "округ" и институт префектов вместо госадминистраций; выделить такие административно-территориальные единицы, как община, округ, область, АР Крым.
  • Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила на это, что президент Зеленский отменяет демократическую реформу децентрализации и вводит "смотрящих" и диктатуру.

Темы: Верховная Рада децентрализация Арахамия


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