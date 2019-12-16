Диктатура и нью-СССР – фракция Порошенко об изменениях Зеленского в Конституцию

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявляет, что президент Владимир Зеленский предлагаемыми изменениями в Конституцию отменяет демократическую реформу децентрализации, вводит смотрящих и диктатуру.

Источник: выступление Геращенко на согласительном совете 16 декабря и пост депутата в Facebook

Прямая речь: "На сайте ВР в 10:45 появился текст его изменений в Конституцию, которым отменяется демократическая, европейская реформа децентрализации.

Быстрый анализ показывает, что президент под видом префектов вводит своих смотрящих, он сможет прекращать полномочия мэров или советов, ликвидировать общины, по представлению префектов будут назначаться какие-то государственные уполномоченные. Вместо народовластия – диктатура.

Постсоветские люди во власти решили уничтожить европейскую модель государства и строить нью-СССР с Генсекретарем во главе".

Детали: Геращенко отметила, что "Евросолидарность" будет этому противостоять".

По словам депутата, команда пятого президента Петра Порошенко все изменения в Конституцию обсуждала на конституционном совете, куда входили эксперты и представители всех фракций.

А сейчас в зал вносят изменения в Конституцию, которые "никто не видел и неизвестно кто их писал и согласовывал".

Что было раньше: 16 декабря на сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта относительно внесения изменений в Конституцию.

Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции относительно административно-территориального устройства Украины.

Например, ликвидировать понятие "район", ввести "округ" и внедрить институт префектов вместо местных государственных администраций.

Так предлагается ввести следующий перечень административно-территориальных единиц: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

Образование и ликвидация общин, округов, областей, установление и изменение их границ, отнесение поселений к категории сел, поселков, городов, наименование и переименование поселений, общин, округов, областей относится к полномочиям Верховной Рады по представлению Кабинета министров.

Закрепляется, что изменение границ, наименование и переименование общин и поселений осуществляется с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

Представителями государства в округах и областях, в городе Киеве являются префекты.

Префект, который является государственным служащим, назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины по представлению Кабинета министров.

Срок пребывания префекта в должности в одном округе, области, городе Киеве не может превышать трех лет.

Определено, что префект при осуществлении своих полномочий подотчетен и подконтролен президенту и правительству.

Срок полномочий депутатов глав общин, депутатов всех советов общин, окружных, областных советов определяется 4 годами (сейчас местные власти избираются на 5 лет).

Для справки: В 2015 году президент Петр Порошенко инициировал законопроект 2217а о внесении изменений в Конституцию, который также предусматривал введение префектов. Этот проект даже получил "благословение" в Конституционном суде и был поддержан в первом чтении. Но впоследствии был отозван командой Зеленского.

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В общем проекты законов Порошенко довольно похожи.

Так, в документе от Порошенко указывалось, что "префект при осуществлении своих полномочий ответственен перед президентом, подотчетен и подконтролен Кабинету министров".

В проекте Зеленского говорится, что "префект при осуществлении своих полномочий подотчетен и подконтролен президенту Украины и Кабинету министров".

В проекте Порошенко было указано, что "систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, районы, регионы".

В проекте Зеленского предлагают такие административно-территориальные единицы: "общины, округа, области, Автономная Республика Крым".

О детальном сравнительном анализе двух документов читайте скоро на "УП".

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