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Ограниченный воздушный коридор. Самолет Медведчука вылетел из Омана на 9 часов раньше Зеленского

Вторник, 14 января 2020, 18:38
Ограниченный воздушный коридор. Самолет Медведчука вылетел из Омана на 9 часов раньше Зеленского

Самолет, которым пользуется народный депутат Виктор Медведчук, вылетел из Омана через несколько часов после трагедии в Иране и на 9 часов раньше президента. У Владимира Зеленского же утверждают, что задержка возникла, потому что в тот день ограничили воздушный коридор.

Источник: журналист-расследователь Михаил Ткач в Facebook

Дословно: "Самолет, которым пользуется Виктор Медведчук T7-GEM смог вылететь в тот же день в 11:53 утра по местному времени с того самого аэропорта Маската (Оман) уже через несколько часов после трагедии...Зеленский смог вылететь вечером".

 
Скриншот рейса Маскат-Москва самолета Медведчука
 
Скриншот рейса Маскат-Киев самолета Зеленского

Детали: Журналист предположил, что Ермак сказал неправду, предприняв попытку оправдать возвращение Зеленского в Украину почти через сутки после того, как в Иране сбили самолет МАУ.

По словам Ермака, когда Зеленский узнал о падении самолета МАУ и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен.

Узнать больше: Андрей Ермак: Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все что известно

Предыстория:

  • Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
  • В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
  • По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
  • Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием Зеленского в Омане.
  • СМИ предполагали, что Зеленский мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую ​​версию назвали спекуляцией.
  • Медведчук заявил, что на его самолете из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОманИран
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