Самолет, которым пользуется народный депутат Виктор Медведчук, вылетел из Омана через несколько часов после трагедии в Иране и на 9 часов раньше президента. У Владимира Зеленского же утверждают, что задержка возникла, потому что в тот день ограничили воздушный коридор.

Источник: журналист-расследователь Михаил Ткач в Facebook

Дословно: "Самолет, которым пользуется Виктор Медведчук T7-GEM смог вылететь в тот же день в 11:53 утра по местному времени с того самого аэропорта Маската (Оман) уже через несколько часов после трагедии...Зеленский смог вылететь вечером".

Скриншот рейса Маскат-Москва самолета Медведчука

Скриншот рейса Маскат-Киев самолета Зеленского

Детали: Журналист предположил, что Ермак сказал неправду, предприняв попытку оправдать возвращение Зеленского в Украину почти через сутки после того, как в Иране сбили самолет МАУ.

По словам Ермака, когда Зеленский узнал о падении самолета МАУ и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен.

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