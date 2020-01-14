Ограниченный воздушный коридор. Самолет Медведчука вылетел из Омана на 9 часов раньше Зеленского
Самолет, которым пользуется народный депутат Виктор Медведчук, вылетел из Омана через несколько часов после трагедии в Иране и на 9 часов раньше президента. У Владимира Зеленского же утверждают, что задержка возникла, потому что в тот день ограничили воздушный коридор.
Источник: журналист-расследователь Михаил Ткач в Facebook
Дословно: "Самолет, которым пользуется Виктор Медведчук T7-GEM смог вылететь в тот же день в 11:53 утра по местному времени с того самого аэропорта Маската (Оман) уже через несколько часов после трагедии...Зеленский смог вылететь вечером".
Детали: Журналист предположил, что Ермак сказал неправду, предприняв попытку оправдать возвращение Зеленского в Украину почти через сутки после того, как в Иране сбили самолет МАУ.
По словам Ермака, когда Зеленский узнал о падении самолета МАУ и решил немедленно возвращаться из Омана домой, воздушный коридор между странами был ограничен.
Узнать больше: Андрей Ермак: Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все что известно
Предыстория:
- Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
- В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
- По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
- Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием Зеленского в Омане.
- СМИ предполагали, что Зеленский мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую версию назвали спекуляцией.
- Медведчук заявил, что на его самолете из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.