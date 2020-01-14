Новости 14 января: самолет Медведчука, "бешеные премии" министров

Медведчук рассказал, кто летел в его самолете из Омана, пока там был Зеленский, Рада хочет послушать Кабмин по поводу "бешеных премий" министрам — новости, которые были актуальны 14 января.

О самолете Медведчука

Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, с Омана в Москву летела семья его старшей дочери.

О "бешеных премиях"

Верховная Рада требует от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти шесть тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховная Рада предварительно поддержала законопроект Зеленского по изменению Конституции и наделению парламента дополнительными правами.

Несмотря на признание иранской стороной самого факта сбития и заявления о том, что это произошло в результате ошибки, следователям предстоит установить, действительно ли это было непреднамеренно — Ермак.

В Иране заявили об аресте некоторых лиц из-за катастрофы украинского самолета над Тегераном.

В Раде поддержали лишение миллиардных льгот Ахметову и другим инвесторам в "зеленую" энергетику.

В СМИ опубликовали новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране, снятые на камеру наблюдения.