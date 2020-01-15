В Иране британского посла объявили персоной нон грата

Посла Великобритании в Иране Роберта Макера объявили персоной нон грата и призвали к его депортации.

Источник: The guardian

Детали: Судебная система Ирана объявила посла Великобритании в Иране персоной нон грата и призвала к его высылке. В этот же день сторонники иранской власти демонстративно сожгли портрет британского посла.

Что было раньше: В Тегеране, на несколько часов, арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макера.

В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.

Atta Kenare

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