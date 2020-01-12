В Иране арестовывали британского посла

В Тегеране, на несколько часов, арестовали посла Великобритании в Иране Роберта Макера.

Источник: Mirror со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Детали: Роберт Макер был взят под стражу на несколько часов по обвинению в подстрекательстве протестующих в университете Амира Акабира, а затем освобожден.

Что было раньше: В Тегеране и других городах Ирана проходят массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит иранскими военными.

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