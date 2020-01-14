Гончарук о "наградах" министров: Высокими зарплатами преодолеваем коррупцию

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

Источник: Алексей Гончарук в Facebook

Дословно: Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев...Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти.

Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты работы. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением..."

Детали: Гончарук также пообещал, что представители Кабмина вскоре предоставят "детализацию с объяснениями".

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

Предыстория: