Гончарук о "наградах" министров: Высокими зарплатами преодолеваем коррупцию

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Вторник, 14 января 2020, 23:27

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

Источник: Алексей Гончарук в Facebook

Дословно: Прошу не спекулировать цифрами, а разбираться до конца. В некоторых случаях министры в декабре получили с задержкой выплаты за несколько месяцев...Прекратив схематоз и сделав министрам белые высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти.

Министры - государственные топ-менеджеры, их работа должна соответственно вознаграждаться и, безусловно, на них возложена большая ответственность за результаты работы. Госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением..."

Детали: Гончарук также пообещал, что представители Кабмина вскоре предоставят "детализацию с объяснениями".

Что предшествовало: 14 января Верховная Рада потребовала от Кабинета министров отчитаться о начислении больших премий отдельным министрам и рассказать о причинах таких начислений.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что руководители Минкульта получили "под елочку" сотни тысяч зарплаты. В частности министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.
  • Также сообщалось, что топ-менеджеры "Нафтогаза" получат премию в 700 миллионов гривен. 
  • 11 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.
  • Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что некоторые министры просят зарплату больше, потому что не все имеют "финансовую подушку" и им трудно содержать свои семьи.

Украинская правда
Темы: Гончарук


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