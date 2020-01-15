Посол в США: Между Зеленским и Трампом есть какая-то химия

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Среда, 15 января 2020, 15:29

Американский президент Дональд Трамп имеет высокое мнение о своем украинском коллеге Владимире Зеленском.

Источник: Liga.net со ссылкой на заявление посла Украины в США Владимира Ельченко во время брифинга

Прямая речь: "Он сказал мне откровенно, что имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он уже говорил с украинским президентом несколько раз и встречался с ним в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет".

Детали: Также, по его словам, теплое отношение к Украине чувствуется и в Госдепе, и в Совете нацбезопасности США.

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Что было раньше: В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.

19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.

Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.

Напомним:

  • Ельченко был постоянным представителем Украины при ООН с 2015 года.
  • 9 июля 2019 года президент Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США, а 18 декабря назначил на эту должность Ельченко.

Темы: Трамп Зеленский США


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